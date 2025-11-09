Gran triunfo del Club de Tenis de Mesa Caep Soriano ante Universidad de Burgos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Gran triunfo del CTM Caep Soriano, que se impuso por 4-2 a la joven y potente cantera del Universidad de Burgos TPF en el encuentro disputado este sábado 8 de noviembre en Burgos.

Una victoria importantísima fuera de casa para el equipo, que demostró carácter y capacidad de reacción. A pesar de que la jornada del sábado lucía complicada debido al gran nivel del equipo burgalés, el grupo supo adaptarse, mantener la concentración y luchar hasta el final para lograr una victoria que demuestra la capacidad mental de los jugadores.

Destacaron las actuaciones de Edu y Lucas, que firmaron dos triunfos cada uno, decisivos para sellar el resultado final y dejar en anécdota el mal día de Jorge.

Seguimos sumando y creciendo juntos. En lo que llevamos de liga: 2 victorias y 1 derrota.