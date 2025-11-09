Fútbol / Tercera Federación
El Almazán pierde en La Arboleda ante el Diocesanos (0-2)
Los dos goles abulenses llegaron en la segunda parte ante un conjunto adnamantino que no tuvo capacidad de respuesta
Revolcón para la Sociedad Deportiva Almazán en La Arboleda al perder por 0-2 ante el Colegios Diocesanos, un recién ascendido a Tercera Federación que estuvo seguro en defensa y efectivo en ataque para llevarse los tres puntos.
Los dos goles de los abulenses llegaron en la segunda parte, el primero en el minuto 52 logrado por Mayorga y el segundo ya en el minuto 88 materializado por César.
Con esta derrota, el equipo entrenado por Pablo Ayuso pone fin a una buena racha de resultados y se queda con 13 puntos en las diez jornadas disputadas.
El próximo sábado el Almazán se desplaza al campo del Villaralbo para jugar un partido que arrancará a las 16.00 horas.