El Almazán pierde en La Arboleda ante el Diocesanos (0-2)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Revolcón para la Sociedad Deportiva Almazán en La Arboleda al perder por 0-2 ante el Colegios Diocesanos, un recién ascendido a Tercera Federación que estuvo seguro en defensa y efectivo en ataque para llevarse los tres puntos.

Los dos goles de los abulenses llegaron en la segunda parte, el primero en el minuto 52 logrado por Mayorga y el segundo ya en el minuto 88 materializado por César.

Con esta derrota, el equipo entrenado por Pablo Ayuso pone fin a una buena racha de resultados y se queda con 13 puntos en las diez jornadas disputadas.

El próximo sábado el Almazán se desplaza al campo del Villaralbo para jugar un partido que arrancará a las 16.00 horas.