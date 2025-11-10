El CSB Décimas pierde con una dura pero merecida derrota

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El sábado jugaba el CSB Décimas fuera de casa y volvió con una dura pero a su vez merecida derrota. El equipo local consigue su primera victoria gracias a una mayor ambición y una mejor actitud lo que les permitió ganar todos los duelos individuales durante casi todo el partido.

Un parcial a favor de los locales de 27 a 9 en el primer cuarto marcó el devenir del partido y lastró al equipo soriano durante todo el partido..

En el segundo cuarto se hicieron las cosas mejor por parte de los sorianos y con un 19 a 26 a favor del equipo visitante, se redujo la distancia pero el partido se fue al descanso con 11 puntos de diferencia aún en el marcador para el equipo de Venta de Baños, lo que tras el paso por vestuarios y la consiguiente pérdida del ritmo logrado en el segundo cuarto se vió aumentando paulatinamente a favor de los locales.

Un parcial de 11 a 0 en dos minutos terminó de dinamitar el encuentro terminando con un justo y merecido 92 a 75 para el conjunto palentino.

Semana de inflexión para poder dar la mejor versión posible para el próximo domingo en casa en el encuentro que medirá al club soriano a las 18:00 contra el C.D Universidad de Valladolid.