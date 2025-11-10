El CES oferta las últimas plazas para esquiar en Austria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Última llamada a interesados en el viaje a Austria del 31 de enero al 7 de febrero, queda alguna plaza libre. Si estás interesado ponte en contacto con el club con urgencia, pues esta semana emitiremos los billetes de avión y la excursión quedará cerrada. "Date prisa y comunicanoslo en el teléfono del club 639272386 o en el email cesesqui@gmail.com"

"Recordaros que podéis realizar la inscripción hoy mismo, mediante el ingreso en cuenta del club de los primeros 600€ a modo de reserva de plaza".

El precio total de la excursión es de 1.700 euros y comprende:

Incluye viaje Soria-Madrid barajas ida y vuelta.

Vuelo Madrid Zurich ida y vuelta con equipamiento deportivo.

Alquiler de vehículos para desplazamientos (en base a coches para cuatro personas o furgonetas tipo mercedes Vito para 7 personas).

Alojamiento en hotel de 4 estrellas.

Forfait 6 días en Sankt Anton, Ischgl, Serfaus, Nauders, Soelden. (Las estaciones pueden ser cambiadas en caso de climatología adversa).

Inscripciones

Para realizar la inscripción hay que ingresar 600€ por persona inscrita en la cuenta del club y enviarnos justificante del pago por email. Se deberá comunicar lo antes posible al club los nombres de las personas con las que se quiere compartir el alojamiento y el vehículo.

En el concepto del ingreso hay que poner lo siguiente:

"Austria + números de socios de los que se hace el ingreso“.

El ingreso debe de hacerse en la cuenta:

CAJA RURAL DE SORIA

IBAN: ES95 3017 0108 1322 8776 0322

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción al hacer el ingreso. Tienen prioridad los socios, pudiendo hacerse socio nuevos para ir a la excursión aunque solo si quedan plazas libres.