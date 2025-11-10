El soriano Gonzalo Torre, premiado por la primera ascensión del Kaikiawila en Angola

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado sábado se celebró en Burgos la octava Gala de la Federación Castellano Leonesa de deportes de Montaña en la que el soriano Gonzalo Torre Robles fue galardonado. Torre recibía el primer premio en la modalidad de escalada, por su actividad realizada este verano en Angola.

Allí junto a dos compañeros madrileños abrieron una vía de escalada al pico virgen Kaikiawila. Una dura vía de escalada de 480 metros con dificultades de hasta 7b en la escala francesa.

Esta actividad, también ha ganado el más prestigioso galardón en la Federación madrileña, y opta al premio de la Federación Española. Este premio reconoce la trayectoria de este escalador soriano, con una proyección imparable, que lo sitúa a la vanguardia de la escalada de nuestro país.