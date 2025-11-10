Soria, cita clave antes del Europeo y Mundial de campo a través

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo domingo, 16 de noviembre, se disputa el XXXI Campo a través Internacional de Soria que organiza la Delegación Soriana de Atletismo. Una cita que este año se celebra a casi dos meses vista del Campeonato del Mundo de la modalidad, que se llevará a cabo en la localidad estadounidense de Tallahassee el próximo 10 de enero de 2026. Por si fuera poco, el Campeonato de Europa también está en el horizonte, ya que será el próximo 14 de diciembre en la localidad portuguesa de Lagoa. Dos competiciones muy importantes para las que la prueba soriana será una de las grandes antesalas.

En el caso del Campeonato del Mundo, cabe recordar que, hasta ahora, se venía disputando a finales del mes de marzo, como en 2024, cuando la capital de Serbia, Belgrado, albergó la pelea por el cetro mundial. Aunque está por ver cómo afecta este adelanto en el calendario a la prueba soriana, cabe esperar que la cita sea aún más atractiva para los corredores que busquen optimizar su estado de forma para ambos campeonatos.

No obstante, la cita de Valonsadero vuelve a contar con la valoración gold (oro) por parte de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), que este año cuenta con un circuito formado por 27 pruebas, de las cuales, siete son de bronce, seis son de plata y 14 de oro. Precisamente, la única prueba Gold del próximo fin de semana será la soriana, que coincidirá únicamente con la celebración el 15 de noviembre del cross Silver de Pforzheim en Alemania, por lo que se antoja como una oportunidad única para preparar el Europeo y el Mundial en una temporada que se abrió el pasado 27 de septiembre en Lindingö (Suecia).

Cabe destacar que, el circuito mundial pasa por 12 países diferentes, y que, dentro del circuito mundial, de las 14 pruebas Gold, la mitad, se celebran en España. En el caso de Soria, Valonsadero estará el próximo domingo en la máxima categoría mundial por decimotercera vez (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025). Esta catalogación conlleva unas importantes exigencias organizativas, además de ser una gran responsabilidad que la Delegación Soriana de Atletismo asume para ofrecer al público una prueba de la máxima calidad.

Además de España, también se celebran pruebas en Suecia, Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Países Bajos, Kenia, Botswana, Bélgica y Serbia, es decir, dos continentes. El otro país que más pruebas acoge, después de España, es Italia con cinco citas, dos de ellas, de oro.

Las pruebas que integran el calendario:

27 SEP 2025 TCS Lidingöloppet Lidingö (SWE) Silver

19 OCT 2025 71º Cross Zornotza Amorebieta-Etxano (ESP) Gold

19 OCT 2025 Autumn International Cross Country Abbotstown, Dublin (IRL) Bronze

02 NOV 2025 14th Cross della Valsugana Parco Segantini, Levico Terme (ITA) Bronze

02 NOV 2025 69º Cross de San Sebastián San Sebastián (ESP) Silver

08 NOV 2025 Cardiff Cross Challenge Llandaff Fields, Cardiff (GBR) Gold

09 NOV 2025 XLIII Cross l de Itálica Itálica, Sevilla (ESP) Gold

15 NOV 2025 Sparkassen Cross Pforzheim Pforzheim (GER) Silver

16 NOV 2025 XXXI Campo a Traves Internacional de Soria Soria (ESP) Gold

23 NOV 2025 93rd Cinque Mulini San Vittore Olona (ITA) Gold

23 NOV 2025 Cross Internacional de Atapuerca Atapuerca (ESP) Gold

23 NOV 2025 Cross Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe Allonnes (FRA) Gold

30 NOV 2025 Carsolina Cross Trieste (ITA) Bronze

30 NOV 2025 C.I.C. Alcobendas-Comunidad de Madrid Alcobendas (ESP) Gold

30 NOV 2025 International Warandecross Tilburg Tilburg (NED) Silver

06 DIC 2025 Chepsaita Cross County Tour Gold Eldoret (KEN) Gold

13 DIC 2025 Botswana International Cross Country Modipane (BOT) Bronze

21 DIC 2025 Cross Internacional Venta de Baños Venta de Baños (ESP) Gold

28 DIC 2025 VII Cross de Amurrio Amurrio (ESP) Silver

31 DIC 2025 Intersport Sylvestercross Soest (NED) Bronze

11 EN 2026 48. Cross della Vallagarina Villa Lagarina (ITA) Bronze

18 EN 2026 LXXXII Elgoibar Cross Country Elgoibar (ESP) Gold

25 EN2026 69° Campaccio – Cross Country San Giorgio su Legnano (ITA) Gold

25 EN 2026 Cross Cup de Hannut Hannut (BEL) Gold

01 FEB 2026 LV Gran Premio de la Diputación de Cáceres Cáceres (ESP) Silver

14 FEB 2026 Sirikwa Classic Continental Tour Gold Eldoret (KEN) Gold

07 MAR 2026 59th White Cross Beograd (SRB) Bronze