Daniel Berná, brillante ganador de la Final del Circuito de Madrid de Profesionales

Daniel Berná puso el mejor broche posible al Circuito de Madrid de Profesionales al adjudicarse el título en la final, que ha tenido como escenario el Golf Santander SA de Boadilla del Monte.

El jugador del Club de Golf Soria ha completado la doble jornada con 137 golpes, 7 bajo par, con los que ha superado a sus dos máximos rivales, Juan Salama, segundo con -5, y Pedro Oriol, tercero con -4.

Berná abrió el torneo el lunes con una magnífica vuelta de 67 golpes, 5 bajo par, en la que, a pesar de comenzar con un bogey en el hoyo 2, se rehízo a partir del 5 con un eagle al que, posteriormente, añadió otros 4 birdies. Ese -5 le situaba ya como líder con 3 golpes de renta sobre los que han sido sus dos grandes rivales en la final, Salama y Oriol, que acabaron el lunes con -2 y con los que compartió el recorrido final este martes.

Un recorrido definitivo en el que Daniel Berná no lo ha tenido nada fácil, puesto que sus dos rivales, especialmente Pedro Oriol, que ha llegado a ser líder provisional, le han obligado a forzar la máquina. Así, el jugador soriano ha llegado al ecuador de esta vuelta final con 2 bajo par, pero dos bogeys prácticamente consecutivos (hoyos 10 y 12) han comprometido su triunfo. Por fortuna, en los hoyos 14 y 15 ha encadenado dos birdies que le han afianzado en un liderato que ya no ha abandonado hasta alzarse con el título.

Un título que es el segundo del año para Daniel Berná después del que consiguió a primeros de octubre en el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, torneo del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española.

La próxima cita para Daniel Berná será el Campeonato de España de Profesionales, previsto para los días 20 a 23 de noviembre en el Mediterráneo Golf de Borriol, en Castellón.

Pueden consultar las clasificaciones de la Final del Circuito de Madrid de Profesionales en: https://www.nextcaddy.com/tour/59925/new-livescoring