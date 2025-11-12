El día que el Grupo Herce silenció Los Planos de Teruel

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria acabó con su mala racha de resultados en Teruel y lo hizo con una exhibición de juego en los dos primeros sets y con un ejercicio de garra y coraje en el tercero. Los celestes silenciaron Los Planos para mantener el pleno de puntos en estas tres primeras jornadas de la Superliga en las que sólo ha cedido un set. El próximo fin de semana recibirá la visita de Voleibol Leganés.

Los sorianos dominarían con el saque y el bloqueo al conjunto aragonés, que pese al apoyo de su afición no pudo contrarrestar el acierto rival en los dos primeros parciales. El tercer set se presentó más igualado, con Emilio Ferrández y César Irache liderando al bloque de Fabián Muraco para nivelar un 18-24 en contra que daría paso a un agónico desenlace, no apto para cardiacos y que terminó aprovechando el equipo de Toribio tras un remate de Viktor Lindberg por un espectacular 34-36.

La Superliga Masculina fractura su clasificación en la tercera jornada. Los cuatro conjuntos invictos mantienen su condición a domicilio tras el tercer acto, mientras el resto de la tabla se comprime. CV Guaguas cortó con apuros el gran momento de CV Playas de Benidorm, mientras Conectabalear CV Manacor se llevó los tres puntos de su visita a CV Melilla en un igualadísimo choque, como el que dejó a Conqueridor Valencia con pleno de triunfos. Los levantinos superaron en el desempate a Cisneros Alter. La jornada vio las primeras victorias del curso para el debutante UC3M Voleibol Leganés y Bus Leader San Roque. Los madrileños vencieron a Instercap Asisa Tarragona SPSP y los grancanarios remontaron a Unicaja Costa de Almería.

Voleibol Leganés, rival de los sorianos el próximo sábado en Los Pajaritos desde las 19.30 horas, sumó su primera victoria desde que es equipo de Superliga. Los madrileños doblegaron por 3-1 a Instercap Asisa Tarragona SPSP en un duelo emocionante y en el que los jugadores de Álvaro Tejero se mostraron más efectivos. El aporte de Adrian Vanco y Gabriel del Carmen sostuvo a los madrileños en los dos primeros parciales para encauzar el choque. La reacción catalana llegaría con Denys González, alimentando el sueño tarraconense de la remontada. Los madrileños recuperarían el rendimiento del arranque de encuentro para no dar opción a los pupilos de Stevovski y cerrar una tarde histórica ante su afición.

Jornada 3

Pamesa Tereul 0-Grupo Herce Soria 3

Voleibol Leganés 3 SPSP Tarragona 1

San Roque 3-Unicaja Almería 1

Cisneros 2- Valencia 3

CV Melilla 1-CV Manacor 3

Playas Benidorm 1-Guaguas 3

Clasificación

1. Guaguas 3 3 0 0 0 9

2. Grupo Herce Soria 3 3 0 0 0 9

3. CV Manacor 3 3 0 0 0 9

4. Valencia 3 1 2 0 0 7

5. Voleibol Leganés 3 1 0 1 1 4

6. Pamesa Teruel 3 1 0 1 1 4

7. Unicaja Almería 3 1 0 0 2 3

8. CV Melilla 3 1 0 0 2 3

9. San Roque 3 1 0 0 2 3

10. Playas de Benidorm 3 0 1 0 2 2

11. Cisneros 3 0 0 1 2 1

12. SPSP Tarragona 3 0 0 0 3 0

Próxima jornada (15-11-25)

CV Manacor-Playas de Benidorm

Valencia-CV Melilla

Unicaja Almería-Cisneros

SPSP Tarragona-San Roque

Grupo Herce Soria-Voleibol Leganés

Pamesa Teruel-Guaguas