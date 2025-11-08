El Grupo Herce Soria gana dos partidos en uno en Teruel (0-3)

Publicado por Área 11 Teruel Creado: Actualizado:

Pamesa Teruel Vb: Alfredo Gómez, Emilio Ferrández, David López, Nacho Espelt, Ivan Potemsky, Pablo Urchevich. También jugaron: Scarpa (L), Ruiz, Irache.

Grupo Herce Soria Voleibol: Lucas Lorente, Hoyos, Juan Pablo Moreno, Lindberg, Domenech, Mimoun. También jugaron: Masia (L),

Parciales:

14-25, en 20 minutos.

15-25, en 22 minutos.

34-36, en 39 minutos.

Árbitros: David Escobar Cristóbal (Colegio riojano) y Bruno Correa De Souza (Colegio Vasco).

Pabellón: Los Planos.

Grupo Herce Soria sigue imparable y este sábado se impuso en Teruel a un rival que cometió demasiados errores durante las dos primeras mangas y muchos puntos del tercer set, pero que cuando parecía que estaba muerto, tras perder los dos primeros y estar 19-24 en el tercero, los turolenses despertaron, se sacudieron la presión y llevaron al límite a los sorianos, que no consiguieron cerrar el partido hasta el 34-36.

Comenzó el encuentro con relativa igualdad en la cancha entre un Pamesa Teruel Vb que, sufriendo, conseguía mantener el ritmo impuesto por los sorianos, al menos hasta el 5-5. Sin embargo, poco a poco, los de Alberto Toribio conseguían aprovechar los errores en el saque y la recepción de los turolenses y abrían una brecha de 3 puntos que obligaba al preparador local a pedir tiempo muerto (5-8).

Seguían los problemas en el saque y la recepción de los locales ante un grupo Herce Soria que, por contra, no cometía errores y con Lindberg al saque rompía el set colocando el 5-12.

Se hundía por completo Pamesa Teruel Vb, que perdía toda la confianza en su juego y se hundía por completo ante un rival implacable que castigaba cada error de su rival y conseguía anotarse la primera manga sin demasiados problemas con un contundente 14-25.

Se rehizo el equipo aragonés de cara al inicio del segundo set, en el que comenzó mejor que su rival. Dos errores consecutivos de Grupo Herce Soria daban alas a Pamesa Teruel Vb, que conseguía colocar el 3-0 en el marcador. Conseguían corregir errores los sorianos y neutralizaban la renta local (4-4), aunque tuvo que esperar un poco más para que Omar Hoyos al saque consiguiese dar la vuelta al marcador y colocar a los de Toribio por delante de nuevo (5-7). Aguantó unos minutos el equipo local a base de defensa, pero lo cierto es que poco a poco los sorianos imponían su ley en la cancha, con una defensa infranqueable y un ataque demoledor que rompía todos los esquemas del rival y le permitía abrir una brecha de cinco puntos que obligaba al técnico de los turolenses a parar el partido (7-12). No encontró soluciones el preparador local y los suyos se mostraron incapaces de frenar a un Grupo Herce Soria que no levantaba el pie del acelerador y alcanzaba una renta de hasta 10 puntos (12-22). No reaccionaban los locales y el cuadro soriano colocaba el 0-2 de nuevo con relativa comodidad ante. un equipo demasiado inseguro en su juego (15-25).

Parecía que comenzaba con igualdad el tercer set, pero le duraba poco la alegría al conjunto local. Lo que tardó Domenech en ponerse las pilas para castigar los errores en el saque y la recepción de los turolenses, que una y otra vez caían en las mismas trampas de todo el partido y veían como los de Toribio abrían pronto una brecha de 4 puntos (2-6). Lo intentaban los locales, pero Grupo Herce Soria, con una excelente defensa y Omar Hoyos muy efectivo en ataque, conseguía mantenerse muy constante y aguantaba los arreones de Pamesa Teruel Vb, que aún así llegó a ponerse a solo dos puntos (11-13). Pero mejoraba en el bloqueo Teruel, fundamentado en el saque, lo que le permitía ponerse a solo un punto y obligar a Toribio a pedir tiempo muerto (14-15). Conseguía el técnico de los sorianos frenar la reacción del rival y los suyos colocaban el 19-24, pero no cerraban el set y desde el bloqueo, y ya sin nervios, Teruel ponía el 24-24. Llegaba entonces el partido que todo el mundo había esperado ver desde el principio, con igualdad absoluta y puntos de gran calidad que alargaron el set hasta el 34-36 cuando Soria, al final, cerró el partido con un punto de Lindberg.