San Esteban de Gormaz se convierte este domingo en capital del motocross regional

San Esteban de Gormaz se prepara para rugir este domingo con fuerza al convertirse en el epicentro del motocross de Castilla y León. El circuito natural ‘Cabeza Perro’, con sus 1.750 metros de recorrido, acogerá una nueva prueba del Campeonato regional, reuniendo a más de 80 pilotos procedentes de Castilla y León, Madrid, Cantabria, País Vasco y Asturias.

El evento, organizado por el Moto Club Lairón, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, la Federación de Motociclismo de Castilla y León y la Diputación de Soria. La jornada promete ser vibrante para los amantes del motor, con un programa que arranca a las 8.30 horas con las verificaciones administrativas y técnicas, seguidas de los entrenamientos cronometrados de 20 minutos por categoría.

Las carreras comenzarán a las 11.15 horas con la primera manga de la categoría Fun, seguida de las mangas de Open y 85 cc / Féminas – B. A partir de las 12.45 horas se disputarán las segundas mangas de cada categoría, que concluirá con la entrega de premios.

Las categorías en competición incluyen MX Élite (MX1 y MX2), Fun (aficionados), Féminas – B y 85 cc (jóvenes promesas), lo que garantiza una diversidad de estilos, niveles y emociones sobre el trazado soriano. Cada manga pondrá a prueba la destreza, resistencia y estrategia de los participantes, en un entorno natural que añade un plus de exigencia técnica.

El circuito ‘Cabeza Perro’ se ha consolidado como uno de los referentes del motocross en la región, y esta cita representa una oportunidad única para disfrutar del talento de los mejores pilotos del norte de España. La entrada es libre y se espera una gran afluencia de público para animar a los competidores y vivir de cerca la intensidad de este deporte.