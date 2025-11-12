La Federación de Caza de Castilla y León recoge firmas contra el precinto digital

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Caza de Castilla y León ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los cazadores en contra del precintado digital obligatorio de las especies cinegéticas establecido por la Junta de Castilla y León en 2025, solicitando la derogación de la Orden y la Resolución que lo regulan y la creación de un nuevo sistema de precintado digital solo sobre las especies que ya venían precintándose, que sea voluntario conforme a la vigente Ley de Caza, y que conviva simultáneamente con el sistema anterior.

Nada más poner en marcha esta iniciativa, un gran número de cazadores han refrendado con su firma su oposición al precintado digital obligatorio tal y como está planteado. No obstante, también hemos constatado la necesidad de dar respuesta a algunas preguntas y situaciones que nos han sido demandadas por cazadores, titulares y gestores cinegéticos.

Con este fin, creemos necesario aclarar lo siguiente para conocimiento del colectivo de cazadores:

1. La Federación de Caza de Castilla y León siempre ha estado en contra de cualquier tipo de control telemático de capturas de carácter obligatorio en el desarrollo de la práctica cinegética, no solo porque fue su línea roja en el proceso de elaboración de la Ley, sino porque es la propia Ley de Caza la que establece su carácter voluntario.

Será por tanto la Justicia la que determinará si se vulnera la norma autonómica y/o la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que contra la Orden y la Resolución están abiertos procedimientos judiciales.

2. Con independencia de lo anterior, atendiendo a los problemas logísticos que generaba el sistema tradicional de precintado, la Junta de Castilla y León nos planteó este sistema digital que se haría sobre una especie como el corzo, que se caza normalmente de forma individual y por un perfil muy concreto de cazador, y que iba a ser voluntaria y experimental durante unos años. Entendimos que podría ser interesante para este sector de cazadores.

3. Pocos días antes del inicio del período hábil del corzo, con desconocimiento de los cazadores, de sus propios servicios territoriales y de la guardería, y sin haber sido testado su uso en un periodo de adaptación previa que siempre demandamos, se produjo una precipitada y temeraria puesta en marcha de este sistema digital obligatorio de precintado.

Tanto en ese período del corzo, como en el que se ha abierto recientemente de la caza mayor, ha habido numerosos fallos a todos los niveles del precinto digital y a esto se añade que se ha implantado sin conocimiento ni formación de los titulares cinegéticos ni de los cazadores.

4. Fue la Federación la que exigió un método alternativo y simultáneo al digital para los cazadores que, por su condición personal o de edad, no quieran o no puedan acceder a la tecnología que se exige para el uso de la aplicación.

El método alternativo que se implantó fue finalmente el papel, que aun reconociendo que es un sistema no totalmente fiable, es el que ha posibilitado que se haya podido cazar con cierta normalidad ante los fallos del sistema digital.

5. En la situación actual, entendemos que lo más razonable para el sector es adherirse a esta recogida de firmas que ha puesto en marcha la Federación, porque responde al interés general de los cazadores, respeta el carácter voluntario de los controles de capturas de la Ley de Caza, establece un necesario período de adaptación y se circunscribe única y exclusivamente a las especies que eran objeto de precintado con anterioridad.

Aunque la caza menor no ha sido objeto de esta Orden, ante el rechazo generalizado del colectivo en su fase de audiencia pública, es bien conocida la voluntad de la Administración de implantarla, como así se ha manifestado en numerosas ocasiones. Una medida de ese tipo sobre la caza menor acabaría por echar de la actividad a un gran número de cazadores, sobre todo a los más veteranos.

Queremos cumplir la norma. Escuchamos a todo el sector, incluidos los gestores cinegéticos, pero representamos a los cazadores. No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos asumir obligaciones, con la excusa del cumplimiento de la normativa Europa, que solo afectan a Castilla y León y no al resto de las comunidades autónomas.

El colectivo de cazadores no se sitúa de espaldas a las nuevas tecnologías ni al progreso, pero necesita tiempo de adaptación y sistemas de control que no hagan aún más difícil la ya complicada situación de esta actividad. Reivindicamos un precinto digital voluntario y una alternativa al mismo que sea segura y dé confianza.