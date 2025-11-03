Arenillas revela al campeón de Soria
Pedro Enrique Pascual Camacho se impone en el Provincial de Caza Menor con perro
Pedro Enrique Pascual Camacho (Sociedad Aguaviva), con el macho Roque (Deusth Drathar) se proclamó campeón de Soria de Caza Menor con perro 2025, disputado el pasado sábado en la localidad de Arenillas (coto SO-10.091).
Un terreno con pequeños desniveles y barrancos, predominando el monte bajo, sembrados y baldíos. Un terreno muy propenso para tener liebre y perdiz.
El ganador sumó 2.200 puntos por presentar cuatro piezas, perdices, al igual que el segundo clasificado Daniel Botija Reyes (Sociedad Arenillas), con su perro macho, Mahou, un pointer, y el tercero, Ismael Miranda Ochoa (Sociedad San Saturio)con Lir, una hembra Setter.
Deportes
Heraldo-Diario de Soria
La diferencia que otorgó el título al campeón se cifró en el tiempo invertido. El primer presentó las piezas a las 11.30 y los otros dos clasificados uno y dos minutos más tarde, respectivamente.
En el apartado femenino, Miriam Martínez Mínguez (Sociedad San Saturio), con Linda, una hembra de Setter Inglés, venció con 550 puntos gracias a presentar una perdiz.
El campeón provincial ha declinado participar en el campeonato autonómico del 8 de noviembre en Santa Cristina de Valmadrigal (León), por lo que irán el segundo y tercer clasificado y la mujer.