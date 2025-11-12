¿Por qué Ólvega es la capital del mushing español?

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ólvega y el deporte del mushing van de la mano y sin lugar a dudas se podría decir que la localidad soriana es la capital española de este deporte. Un Mundial y hasta siete Campeonatos de España organizados en las faldas del Moncayo, que en diciembre serán ocho ya que un nuevo Nacional está a la vuelta de la esquina. Cita en la que habrá una importante representación local con hasta cinco mushers en faena.

Los días 6 y 7 de de diciembre la Pradera de San Marcos volverá a ser el centro neurálgico de las operaciones de Campeonato de España sobre tierra, que en esta ocasión acogerá la modalidad sprint y de media distancia. Un dos en uno que hace pensar que la afluencia de participantes va a ser muy alta en la población olvegueña. "Nuestro objetivo es superar el récord de 350 inscritos de hace unos años", se indicaba desde la organización. Las inscripciones se abrieron este martes y se podrán formalizar hasta el próximo 24 de noviembre.

Los mejores mushers del país se darán cita en Óvega y entre ellos no faltarán los sorianos. Hasta cinco participantes locales tomarán la salida con el reto de estar lo más adelante posible en la clasificación.

Cinco sorianos y dos de ellos, Jorge García y Javier Ruiz, con opciones de estar en lo más alto del podio. Ambos pueden presumir de haber sido ya campeones de España y en diciembre actuarán como anfitriones con la clara intención de sacarse la espina del año pasado en Atapuerca cuando se tuvieron que conformar con ser subcampeones.

Jorge García competirá en la categoría sprint con seis perros y también lo hará en canicross. Javier Ruiz tomará parte en media distancia con 8 perros. Pero en Ólvega habrá más sorianos como Noemí Martín (patín un perro y bicicleta un perro), Sara Rodríguez (canicross y bicicleta un perro) y Joseba Santamaría (canicross un perro). Los cinco forman parte del club Mushing Ólvega.

Cuenta atrás para un Nacional que presentará este jueves su cartel en un acto que tendrá en el Ayuntamiento de Ólvega y en el que estará presente la alcaldesa Elia Jiménez. Tanto el Consistorio olvegueño como la Diputación de Soria son los grandes soportes para la organización de la prueba. Ninguna otra localidad española ha acogido más Campeonatos de España de mushing que Ólvega. Por ello es la capital de este deporte en España.