Notables resultados del Club Patín Soria en el Open de Castilla y León

Éxito del Club Patín Soria en la cita regional.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Patín Soria se desplazaba el pasado fin de semana a la localidad vallisoletana de Cigales para disputar el último campeonato del año con las categorías nacional e intermediate. El balance fue muy positivo con numerosas medallas de la expedición soriana.

Los resultados fueron los siguientes:

Benjamin femenino:

Ariadna Arranz 1a clasificada

Claudia Gil 3a clasificada

Lucia Aller 4a clasificada

Vega García 5a clasificada

Aitana Arranz 6a clasificada

Sofía Martínez 7a clasificada

Alevín femenino

Clara Álvaro 3a clasificada

Valeria S Isla 4a clasificada

Adriana Arévalo 14a clasificada

Mónica Martínez 15a clasificada

Infantil femenino

Sofía Garijo 4a clasificada

Alejandra Jiménez 7a clasificada

Cadete femenino

Valeria del Campo 7a clasificada

Mara Llorente 16a clasificada

Alevín Intermediate:

Nora Peñalba 1a clasificada

Nuria Sánchez 3a clasificada

Elena Alonso 4a clasificada

Lucia Martín 5a clasificada

Valeria S Carnicero 6a clasificada

Infantil Intermediate

Miriam Utrilla 3a clasificada

Vega Adrián 4a clasificada

Mara Ceña 5a clasificada

Cadete Intermediate

Inés Gazo 4a clasificada

Éxito del Club Patín Soria en la cita regional.HDS

Éxito del Club Patín Soria en la cita regional.HDS

Éxito del Club Patín Soria en la cita regional.HDS

Éxito del Club Patín Soria en la cita regional.HDS

Éxito del Club Patín Soria en la cita regional.HDS