Patinaje
Notables resultados del Club Patín Soria en el Open de Castilla y León
La competición se celebró en la localidad vallisoletana de Cigales para poner el cierre a 2025
El Club Patín Soria se desplazaba el pasado fin de semana a la localidad vallisoletana de Cigales para disputar el último campeonato del año con las categorías nacional e intermediate. El balance fue muy positivo con numerosas medallas de la expedición soriana.
Los resultados fueron los siguientes:
Benjamin femenino:
Ariadna Arranz 1a clasificada
Claudia Gil 3a clasificada
Lucia Aller 4a clasificada
Vega García 5a clasificada
Aitana Arranz 6a clasificada
Sofía Martínez 7a clasificada
Alevín femenino
Clara Álvaro 3a clasificada
Valeria S Isla 4a clasificada
Adriana Arévalo 14a clasificada
Mónica Martínez 15a clasificada
Infantil femenino
Sofía Garijo 4a clasificada
Alejandra Jiménez 7a clasificada
Cadete femenino
Valeria del Campo 7a clasificada
Mara Llorente 16a clasificada
Alevín Intermediate:
Nora Peñalba 1a clasificada
Nuria Sánchez 3a clasificada
Elena Alonso 4a clasificada
Lucia Martín 5a clasificada
Valeria S Carnicero 6a clasificada
Infantil Intermediate
Miriam Utrilla 3a clasificada
Vega Adrián 4a clasificada
Mara Ceña 5a clasificada
Cadete Intermediate
Inés Gazo 4a clasificada