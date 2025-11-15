El Numancia, a prolongar las victorias en el coliseo soriano de Los Pajaritos

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Desde la solidez defensiva mostrada en Ávila, el CD Numancia encara el partido ante el Coruxo con una doble perspectiva: recuperar la victoria y hacer bueno el empate ante el conjunto abulense y prolongar una jornada más el carácter inexpugnable de Los Pajaritos, de donde únicamente se han escapado dos puntos con el empate frente al Sámano, último clasificado en la jornada de su visita a Soria.

«Lo importante es volver a ganar y demostrar desde el minuto uno a nuestros rivales que Los Pajaritos es un campo difícil. Debemos ser verticales, agresivos e intensos e ir a por la victoria desde el inicio», señaló el técnico rojillo, Ángel Rodríguez, en su repaso semanal de la actualidad del equipo.

«Estamos tranquilos por esa solidez defensiva. Atrás estamos bien», confirmó el técnico, que no renuncia a la utilización de diferentes sistemas de juego, dependiendo de las necesidades de su equipo y el rival. «El otro día en Ávila teníamos problemas en el centro del campo por lo que utilizamos una defensa de tres centrales. Es una posibilidad más. No podemos cerrarnos a un único modelo. Estudiamos a nuestros rivales y cambiamos si lo necesitamos», analizó Rodríguez, que para el partido ante el Coruxo recupera al sancionado Mustapha por lo que tiene un efectivo más en el eje del centro del campo.

Sobre el Coruxo, el técnico advirtió que no se pueden fiar porque presenta mejores guarismos fuera de su feudo que en casa (7 puntos de 11). «Es un equipo con un buen manejo de balón y con una muy buena estructura», lo definió.

Un rival que se rebelará ante el dominio del Numancia en su feudo donde cimenta sus mejores números. Un enfrentamiento entre un conjunto en la zona media alta de la clasificación y otro, mejorado en las jornadas precedentes, más cercano a los puestos de descenso. Ocupa con once puntos la frontera de la salvación.

Por último, cuestionado por el rival de Copa, el Mallorca de Jagoba Arrasate, el entrenador indicó que espera que «la eliminatoria sea bonita y con expectación gracias a nuestros resultados», aunque resta todavía bastante tiempo y «lo más inmediato es el partido frente al Coruxo», finalizó.