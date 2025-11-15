El Balonmano Soria no se desengancha de la pelea

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Semana superada con un balance de doble derrota frente al Anaitasuna. Eliminación de la Copa del Rey y puestos de descenso en Liga. Una realidad que el BM Soria intenta superar, conociendo que durante la temporada se sufrirá, como asegura su técnico Oriol Castellarnau en su repaso de la actualidad y en la jornada previa al compromiso con el Puerto Sagunto en tierras valencianas.

«Los dos partidos fueron muy similares. Jugamos bien en el inicio, mientras que los últimos minutos no supimos jugarlos», reflexionó el entrenador, consciente de que se repite este patrón de comportamiento en muchos encuentros.

«Trabajamos en eso. Todos los partidos son diferentes, pero sí es cierto que es una tónica que se repite debido a factores diferentes. Competimos bien, contra todos, pero nos penaliza, por ejemplo, las exclusiones», analizó. «Tenemos que dar un paso adelante, buscar soluciones y estar preparados para lo que nos viene por delante», explicó.

Pese a las dos derrotas en la última semana, una de las lecturas de los partidos disputados, sobre todo el de liga, es que el BM Soria no se ha desenganchado en la clasificación. Ocupa un puesto de descenso, bajan los tres últimos, y con seis puntos iguala a sus dos inmediatos superiores, Base Oviedo y BM Sinfín Santander. Por debajo también registra seis puntos el Traps Málaga. Todo muy apretado.

«La temporada será así. Tenemos que sumar para no desengancharnos ya que la segunda vuelta se puede hacer corta. Hasta el final de la primera no tendremos una idea clara de dónde estaremos», adelantó.

La intención del equipo amarillo es desplazarse a Sagunto «competir y conseguir los dos puntos», pese a todas las dificultades que presentará un conjunto con una defensa férrea y una buena plantilla. «Es uno de los mejores bloques defensivos con su 5-1. Por lo que debemos aprovechar las salidas de balón rápidas para anotar», comentó.

Rubén Etayo, totalmente recuperado, añadió, en la comparecencia ante los medios de información, que conocen bien las dificultades a las que se someten por el nivel de la categoría y los rivales.

«Tenemos confianza en el trabajo. Estamos al nivel de competir a cualquier equipo y con la necesidad de sumar cuanto antes y más, mejor. Sabemos que si ganamos tendremos mejores momentos y si perdemos lo pasaremos peor», comentó el jugador, que también conoce la dificultad de jugar fuera.

«Puntuar es complicado por todo, el viaje, jugar en el feudo del rival... Pero una vez que ganamos lejos de Soria, en Alcobendas, ha variado la situación», finalizó.