El rival del Numancia, el Coruxo, huye de los puestos de descenso

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Coruxo CF se presenta en Los Pajaritos en su particular lucha por huir de los puestos de descenso. Dos puntos y dos posiciones le mantienen a salvo. La última victoria sobre el Lealtad de Villaviciosa le aleja momentáneamente del peligro, situación con la que, a priori, deberá enfrentarse todas las semanas. Nada novedoso.

La campaña anterior ya pasó apuros y superó la crisis en la recta final del campeonato. Su actual entrenador se encargó de salvar la categoría con el equipo, a falta de ocho jornadas, a un solo punto de la promoción de permanencia y a dos del descenso directo.

Javi Fernández Pereira sustituyó a David de Dios en marzo de 2025. Superó la prueba y dirige esta campaña al conjunto pontevedrés. Segunda temporada en el primer equipo gallego después de pasar por su juvenil al que ascendió en 2022 a la máxima categoría, División de Honor, donde lo entrenó.

Sus experiencias previas a la de dirigir en Segunda Federación en el Coruxo las vivió en el Atios del grupo sur de la Preferente y en el Juvenil del Ponteareas.

El técnico de Vigo mantiene a su equipo a dos puntos de la promoción de permanencia, el decimotercer puesto, y a dos puntos del descenso, el decimocuarto.

Por la parte superior, la tranquilidad la marca el Marino de Luanco, octavo con 13 puntos al igual que la Sarriana y el Ourense, los tres equipos con dos puntos más que el Coruxo y el Valladolid Promesas, empatados. Sus once puntos los ha logrado con tres victorias, dos (Sarriana y Astorga) lejos de su feudo, Campo do Vao, y una en su casa, ante el Lealtad de Villaviciosa.

Los empates, dos, los ha firmado en Langreo y como local frente al Oviedo Vetusta. Ha perdido en cinco ocasiones con el Fabril, la Segoviana, el Bergantiños, el Ourense y el Salamanca UDS, alternando los resultados desfavorables tanto de local como de visitante.

El Coruxo lucha por no perder la categoría. Fundado originalmente en 1930 y refundado en 1946, su trayectoria de los últimos ejercicios le han sostenido en Segunda B y en la Segunda Federación. Durante once campañas, el conjunto gallego ha participado en los campeonatos de Segunda B, una vez ascendió a la categoría en 2010.

Su mejor clasificación fue la quinta posición de la temporada 2019-20. Reestructuradas posteriormente las divisiones menores, ha participado en cinco temporadas, incluida la presente, en Segunda Federación, clasificándose en la zona media como nota habitual.

En las diez jornadas disputadas hasta la fecha, solo en una ha ocupado una posición de descenso y en varias ha cerrado su clasificación en el puesto trece, el que llevará a los cuatro peores en esa posición de los cinco grupos de la categoría a jugar una promoción de salvación finalizada la fase regular.

El horizonte de la salvación es lo que mueve al grupo de Javi Rodríguez hasta el final del curso. El paso por Los Pajaritos es una estación más que superar en el camino de ampliar sus ejercicios en la categoría.