Más de 100 fotografías del Cross de Soria en Valonsadero

El Campo a través Internacional de Soria, integrado en el selecto listado de pruebas Gold del circuito mundial de la modalidad, está organizada por la Delegación Soriana de Atletismo que propone un importante listado de atletas de talento mundial, en un escenario deportivo idílico como es el monte Valonsadero.
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria
XXXI Edición Campo a través Internacional de Soria