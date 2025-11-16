Heraldo-Diario de Soria

Más de 100 fotografías del Cross de Soria en Valonsadero

Valonsadero se convierte en la capital del Campo a Través con la prueba soriana.

Valonsadero se convierte en la capital del Campo a Través con la prueba soriana.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

El Campo a través Internacional de Soria, integrado en el selecto listado de pruebas Gold del circuito mundial de la modalidad, está organizada por la Delegación Soriana de Atletismo que propone un importante listado de atletas de talento mundial, en un escenario deportivo idílico como es el monte Valonsadero.

El Cross cuenta con tres circuitos posibles, de 1.000, 1.500 y 2.000 metros.

