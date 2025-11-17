El mushing: características de los perros que correrán en el Campeonato de España de Ólvega

El mushing sobre tierra presenta unas peculiaridades especiales que se podrán ver a principios de diciembre en Ólvega.Mario Tejedor

Ólvega volverá a ser durante el primer fin de semana de diciembre la capital española del mushing sobre tierra, una modalidad en la que los perros, los grandes protagonistas de este deporte del trineo, cumplen con unas características específicas en comparación con la especialidad sobre nieve. Velocidad explosiva y gran resistencia son las cualidades principales de los canes que se podrán apreciar en el Campeonato de España de Ólvega.

Adaptados específicamente a las exigencias de las superficies secas. A diferencia del mushing en nieve, donde predominan los perros nórdicos puros, en tierra se suelen ver mezclas y razas más ligeras y rápidas.

Características Físicas

Complexión atlética y ligera: Generalmente, son perros con una constitución física más estilizada y menos peluda que los perros de nieve tradicionales (como los huskies siberianos puros), ya que el exceso de pelo puede provocar sobrecalentamiento en climas más cálidos.

: Generalmente, son perros con una constitución física más estilizada y menos peluda que los perros de nieve tradicionales (como los huskies siberianos puros), ya que el exceso de pelo puede provocar sobrecalentamiento en climas más cálidos. Patas largas y fuertes: Necesitan extremidades potentes y bien formadas para soportar el impacto repetido en superficies duras y propulsarse a altas velocidades.

Patas largas y fuertes: Necesitan extremidades potentes y bien formadas para soportar el impacto repetido en superficies duras y propulsarse a altas velocidades.
Gran capacidad pulmonar: Fundamental para mantener un rendimiento aeróbico sostenido durante toda la carrera.

Fundamental para mantener un rendimiento aeróbico sostenido durante toda la carrera. Excelente estado de salud: Todos los perros deben superar un control veterinario obligatorio antes de cada competición, garantizando su aptitud física para el esfuerzo.

Características de Comportamiento y Rendimiento

Velocidad y explosividad: Son perros muy rápidos, capaces de alcanzar velocidades medias de 25 a 30 km/h en distancias de sprint.

Son perros muy rápidos, capaces de alcanzar velocidades medias de 25 a 30 km/h en distancias de sprint. Resistencia: Poseen una enorme capacidad de trabajo, pudiendo aguantar distancias largas, aunque las distancias en tierra suelen ser de sprint o media distancia en comparación con las carreras de nieve extremas.

Resistencia: Poseen una enorme capacidad de trabajo, pudiendo aguantar distancias largas, aunque las distancias en tierra suelen ser de sprint o media distancia en comparación con las carreras de nieve extremas.
Instinto de tiro y motivación: Tienen un fuerte deseo innato de correr y tirar del arnés. Los criadores seleccionan perros que muestran entusiasmo por el trabajo y evitan a los que son miedosos o nerviosos.

Tienen un fuerte deseo innato de correr y tirar del arnés. Los criadores seleccionan perros que muestran entusiasmo por el trabajo y evitan a los que son miedosos o nerviosos. Trabajo en equipo: Deben ser sociables y cooperativos, tanto con otros perros del equipo como con el musher.

Deben ser sociables y cooperativos, tanto con otros perros del equipo como con el musher. Enfoque y obediencia: Es crucial que puedan concentrarse en la carrera y responder a las órdenes del musher, ignorando distracciones.

Razas Comunes

Aunque se admite la participación de cualquier raza en buena forma física, en los campeonatos de alto nivel predominan los cruces selectivos y razas específicas:

Eurohound: Un cruce entre husky y perro de caza (como el pointer), muy popular por su velocidad y resistencia.

Un cruce entre husky y perro de caza (como el pointer), muy popular por su velocidad y resistencia. Greyster: Cruce de galgo y pointer, conocido por su velocidad explosiva.

Cruce de galgo y pointer, conocido por su velocidad explosiva. Alaskan Husky: No es una raza pura, sino un tipo de perro de trineo seleccionado por su rendimiento y velocidad, a menudo con menos pelaje que el husky siberiano.

Los perros de mushing sobre tierra son animales de élite, seleccionados y entrenados para combinar potencia, velocidad y una inagotable voluntad de correr en un entorno sin nieve.