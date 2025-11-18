Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

En la cuarta jornada de la Superliga de voleibol, el Grupo Herce Soria se impulsa al liderato con una victoria solvente sobre el Voleibol Leganés, 3-0. Cuatro de cuatro.

Un total de doce puntos, los mismos que sus dos inmediatos perseguidores, el CV Guaguas y el CV Manacor. La diferencia de sets es lo que ubica al grupo de Alberto Toribio en lo más alto de la clasificación.

El equipo celeste solo ha encajado un parcial en contra, mientras que los canarios y los baleares suman en su contra dos y tres, respectivamente. Una diferencia simbólica, aunque a efectos clasificatorios y de posición es de relevancia de cara a ordenar la tabla, en el comienzo de la competición.

El Grupo Herce no falla de momento. Se ha encaramado a lo más alto con la compañía de dos aspirantes a la lucha por todo lo que se pone en juego. El CV Guagas parte desde el favoritismo ganado con sus dos títulos del pasado ejercicio, Superliga y Copa, y con sus actuaciones presentes como la victoria sobre el Olympiacos en el enfrentamiento anterior a la última ronda previa de la Champions League. El Manacor tampoco cede en el arranque completando una terna de equipos con pleno de victorias y de puntos.

El Grupo Herce Río Duero visitará el próximo sábado la cancha del San Roque, quinto clasificado con seis puntos tras conseguir dos victorias y sufrir dos derrotas.