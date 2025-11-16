El Grupo Herce Soria se impone al Voleibol Leganés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Río Duero Soria se deshizo del Voleibol Leganés, 3-0, en la cuarta jornada de la Superliga, que lidera junto al CV Guaguas y el CV Manacor con los mismos puntos aunque con mejor balance de sets a favor y en contra. Los de Alberto Toribio han recibido solo uno, mientras que sus oponentes han encajado dos y tres, respectivamente.

El conjunto soriano acumula su cuarta victoria de la temporada, en otras tantas jornadas disputadas y viajará a Canarias el fin de semana para medirse al San Roque, con seis puntos (dos victorias y dos derrotas), un recién ascendido a la máxima categoría.