Los equipos sorianos de Primera Regional buscan reencontrarse con el triunfo

La Primera División Regional alcanza su jornada undécima y los equipos sorianos buscarán reencontrarse con las victorias después de que el pasado fin de semana fuese esquivo para sus intereses al no ganar ninguno de ellos. San José y Calasanz miran a la promoción de ascenso ante Belorado y Venta de Baños, respectivamente. El Golmayo Camaretas recibe al colista El Espinar y el Uxama se desplaza al campo del Coca.

El San José, el único de los conjuntos sorianos que juega el domingo, visita desde las 16.00 horas el terreno de juego del Belorado con el reto de afianzarse en la tercera plaza con una victoria que incluso le permita recortar distancias con la segunda posición que ocupa el Vista Alegre. El equipo entrenado por Carlos Carramiñana se quiere sacar la espina del empate del pasado sábado en Garray ante el Villarcayo en un encuentro que llegó a ir ganando 2-0. Enfrente estará un Belorado que la pasada jornada trató de tú a tú al Vista Alegre y que llega a finales de noviembre en un buen momento de juego y de resultados.

El Calasanz es el otro equipo soriano que se codea con los mejores y que este sábado, a partir de las 15.45 horas recibirá al Venta de Baños con el objetivo de regresar a la dinámica de las victorias tras perder el pasado fin de semana en el feudo del Briviesca. El conjunto de Fran Valero ocupa la cuarta plaza de la clasificación con 19 puntos, los mismos que tiene el San José.

El Golmayo Camaretas también juega el sábado desde las 15.00 horas en una jornada en la que sólo le vale ganar ya que enfrente estará El Espinar, un equipo que es colista de este Grupo A de Regional de Aficionados con únicamente tres puntos en su casillero. Los segovianos han ganado un partido y han perdido nueve. El conjunto balaguero empataba el pasado fin de semana en El Burgo de Osma y quiere volver a sumar de tres en tres.

El más necesitado de los representantes de la provincia es el Sporting Uxama, que con cuatro puntos en penúltimo en la tabla. Los burgenses visitan al Coca el sábado desde las 16.00 horas y su objetivo será no regresar de vacío para intentar la remontada. El Uxama se encuentra en una situación muy delicada con sólo un partido ganado en lo que va de curso. El Coca, por su parte, está en la zona tranquila de la tabla después de haber encadenado dos victorias seguidas.