Tres numantinos participan en el Mundial de Billar 5 Quillas de Madrid

Heraldo-Diario de Soria Soria

El Círculo Amistad Numancia celebra esta semana la presencia de tres de sus integrantes en el III Mundial de Billar 5 Quillas por selecciones nacionales, que se disputa en Madrid. El soriano Carlos Cortés jugará con el equipo B de España, el burgalés Pedro Camarero lo hará en el equipo A, y el italiano afincado en Soria Gennaro Dambra formará parte del equipo arbitral. Para Camarero y Dambra será su debut internacional, mientras que Cortés ya cuenta con experiencia en Campeonatos de Europa y del Mundo.

Los tres están convocados este miércoles 19 para los entrenamientos oficiales y el control de vestimenta. El debut llegará el jueves 20, con Cortés abriendo la competición a las 11.00 horas frente a la campeona Italia, mientras que el equipo de Camarero se enfrentará a Países Bajos a partir de las 14.30 horas.

La jornada del viernes traerá dos nuevos duelos: el equipo de Camarero jugará ante Alemania a las 10.00 horas, y el de Cortés lo hará frente a San Marino a las 11.00 horas. La última ronda de grupos se disputará por la tarde, con España A midiéndose a Dinamarca desde las 14.30 horas, y España B jugando ante Suiza a las 20.00 horas.

El sábado solo competirán en caso de clasificarse para los cuartos de final, fecha en la que también comenzará el Mundial Femenino de Billar 5 Quillas. Las finales de ambos torneos se celebrarán el domingo.

La sede de la Real Federación Española de Billar, situada en la calle Alcántara 48 del barrio madrileño de Salamanca, acogerá la competición con entrada gratuita hasta completar aforo.

Toda la información sobre el evento está en www.rfeb.org y la retransmisión se realizará desde https://www.youtube.com/@realfederacionespanoladebi1020/streams.