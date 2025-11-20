Resultados de los equipos del Club Soria Baloncesto

Uno de los equipos de la cantera del CSB.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria

1ª División Masculina:

FILIPENSES 96 - CSB INF TRANSLER 73

Un nuevo partido muy competido de principio a fin por todo el equipo. Un parcial demoledor de 38 a 20 en el segundo cuarto a favor de los Filipenses nos hace ir a remolque el resto del partido. Sin embargo el equipo sigue plantando cara a sus difíciles rivales con un juego colectivo bien elaborado y una gran actitud competitiva tanto durante la semana en los entrenamientos como el fin de semana en la competición de 1ª División.

2ª División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 65 - MARISTAS BURGOS B 70

Una derrota muy apretada y condicionada principalmente por la baja intensidad mostrada por los sorianos en el primer cuarto, lo que permitió a los Maristas tomar ventaja en el marcador. Sin embargo el equipo se recompuso y mostró muy buen rendimiento en los tres cuartos siguientes, lo que les permitió pelear hasta el final por la victoria con una gran remontada. Finalmente en los últimos cinco minutos se decidió todo, una derrota donde tuvieron un papel decisivo los tiros libres en contra que fueron 49 y sólo 12 a favor de los sorianos.

SAN PABLO BURGOS SALA QUINCE 73- CSB CAD. FORGASA 64

Partido donde el equipo soriano fue desde el principio por debajo en el marcador debido principalmente a que no supieron imponer su ritmo y manera de jugar. Pese a todo, el equipo lo intentó hasta el final, pero el escaso acierto en los últimos minutos decantó del lado de los locales el resultado final.

CSB CAD. CODESIAN 85 - MARISTAS BURGOS A 41

Partido completo del equipo cadete donde la solidez defensiva, la paciencia ofensiva y el carácter competitivo y luchador de los sorianos, decantó el marcador a favor del equipo local, lo que les permite después de varios partidos seguir invictos en la competición.

CONTIENDAS ZARATÁN BASKET 09 81 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 55

El equipo soriano jugaba en Valladolid contra un equipo a priori muy similar a nivel competitivo. El equipo visitante no tuvo su mejor comienzo, lo que les llevó a tener que pelear para meterse en el partido. A la vuelta de los vestuarios y gracias a una buena labor en equipo peleando cada balón, los jugadores consiguieron remontar y ponerse a 6 puntos, sin embargo, la desconexión a partir de ahí llevó al equipo soriano a perder el pulso al partido lo que le dió alas al equipo local para imponerse finalmente en el marcador.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 61 - SAN PABLO BURGOS VERDE 41

Gran partido del equipo soriano donde ganaron todos los cuartos. En la primera parte el equipo tuvo una gran actitud defensiva y una muy buena salida al contraataque, lo que les permitió anotar muchos puntos fáciles.

En la segunda parte el equipo soriano bajó bastante el nivel de concentración, lo que se vió reflejado en más pérdidas y desconexiones defensivas. Pese a todo el equipo local se llevó el partido con una buena actuación como equipo.

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 69 - SAN PABLO BURGOS B 18

Tercera victoria consecutiva de las sorianas, lo que las coloca entre las cuatro primeras del grupo de donde intentarán no salir hasta final de temporada.

En este caso se notó la superioridad de las locales tanto a nivel técnico como físico lo que las llevó a ir siempre por delante en el marcador, el 34 a 4 en el primer cuarto es un reflejo de la demoledora diferencia entre ambos equipos.

Durante el resto del partido se bajó la intensidad al equipo de las sorianas, lo que les dió pie a trabajar el ataque estático consiguiendo sacar buenos movimientos y automatismos.

Se nota que el equipo sigue creciendo y que todas las jugadoras asumen mayores aportaciones individuales.

BABIECA B 46 - CSB MARTÍNEZ TRÍBEZ 52

Partido relativamente cómodo de las junior donde hubo un gran juego dinámico y fluido del equipo que supo aprovechar las ventajas generadas..

En el segundo cuarto el equipo se relajó lo que aprovechó en parte el equipo local, pero en el tercer cuarto, la intensidad, actitud y el juego dinámico de las sorianas volvió lo que permitió al equipo visitante conseguir una ventaja de 21 puntos con un marcador de 27 a 48 a su favor.

Sin embargo en el último cuarto el equipo se relajó demasiado y complicó el partido por un cúmulo de errores tanto ofensivos como defensivos que supieron aprovechar las locales y llevó a las sorianas a momentos de desesperación y precipitación que por suerte para ellas supieron corregir para llevarse la victoria.

Aun así las sorianas sacaron al campo una buena versión de si mismas y pelearon contra un duro rival.

El equipo soriano tiene por delante una semana de parón y su siguiente partido será en Soria contra el Claret de Segovia.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 60 - SPB CHOCOLATERÍA IBAÑEZ B 17

Contundente victoria de las pequeñas sorianas ante un rival difícil. El partido estuvo dominado de principio a fin por el equipo local.

Destacar la gran defensa de las sorianas recuperando gran parte de los rebotes y controlando bien el juego.

Partido muy completo por las más pequeñas del CSB lo que las permitirá seguir creciendo.