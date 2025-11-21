Doble cita palentina para Almazán y Numancia B en un domingo de máxima exigencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La jornada 12 de Tercera Federación ha querido que los dos equipos sorianos tengan un doble duelo ante los equipos palentinos en la jornada del domingo. La Sociedad Deportiva Almazán recibe la visita del Palencia Cristo Atlético desde las 16.30 horas mientras que en horario matutino, desde las 12.00 horas, el Numancia B rinde visita al Palencia CF. Dos enfrentamiento de la máxima exigencia para adnamantinos y numantinos al tener que verse las caras contra dos rivales llamados a luchar por el ascenso de categoría.

El Almazán empataba el pasado fin de semana en el campo del Villaralbo y buscará ahora llevarse una alegría ante sus aficionados en La Arboleda después del tropezón de hace quince días ante el Colegios Diocesanos. La empresa para los adnamantinos no será nada sencilla ya que llegará un Palencia Cristo Atlético que se encuentra en lo alto de la clasificación y que pasa por ser uno de los claro candidatos para conseguir el ascenso a final de temporada.

El equipo entrenado por Pablo Ayuso sabe de la dificultad de superar a los palentinos, pero este Almazán tiene potencial para ganar a cualquier rival de la categoría. Todo un partidazo en La Arboleda, un escenario del que los locales quieren hacer un fortín dejando escapar el menor número posible de puntos.

Si complicado es el encuentro para el Almazán el del Numancia B es igual o más ya que tendrá que visitar nada menos que la Nueva Balastera para medirse al Palencia CF. El filial rojillo tiene mucho que ganar y poco que perder ante otro de los 'gallitos' de este Grupo VIII. El equipo entrenado por José Luis González lograba el pasado fin de semana su primera victoria de la temporada a costa del Becerril. Tres puntos que revitalizan la moral maltrecha de los numantinos después de tantas semanas esperando sumar de tres en tres. En Palencia darían por bueno el empate, aunque saben dela calidad de un rival que sólo piensa en ganar ante sus seguidores.