Este fin de semana se estrenan los equipos masculinos surgidos del acuerdo entre el Sporting y el Río Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuatro de los equipos masculinos surgidos a raíz del convenio de colaboración suscrito entre el Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria y el Club Deportivo Río Duero disputarán este fin de semana sus primeros partidos oficiales, dentro de los distintos Campeonatos Regionales de Edad. El sábado, a las 17:00 horas, el Sporting Río Duero se medirá en Los Pajaritos al Club Voleibol Palencia, dentro del Campeonato Regional de Edad Cadete. El domingo, en la cancha del Valladolid Club Voleibol, les llegará el turno a los cadetes, los infantiles y los alevines del Río Duero Sporting. También jugarán en casa las cadetes del Sporting Santo Domingo A, las infantiles del Hospital Latorre Sporting A, del Hospital Latorre Sporting B y del Hospital Latorre Sporting C y las alevines del Sporting Santo Domingo A.

El equipo cadete del Sporting Santo Domingo A se estrenó con una victoria (0-3 ante el San José Blanco de Valladolid) y una derrota (3-2 frente al San José Rojo). El domingo, a las 12:30 horas, recibe en Los Pajaritos al Clínica Dental Rueda Ancares UVa A. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A acumulan dos victorias, tras batir por 0-3 al San José Rojo, y se miden, a las 10:30, al Voleibol Ancares UVa A. El Hospital Latorre Sporting B, que perdió el domingo ante el San José Rojo por 3-1, juega (14:30 horas) ante el mismo rival. El día anterior será cuando el Hospital Latorre Sporting C de la Liga Plata se enfrente (17:00 horas, también en Los Pajaritos) al Club Voleibol Palencia. Las sorianas se estrenaron con sendas derrotas en Valladolid (3-2 ante el Lourdes y 3-0 contra Agustinas).

Tan intenso fin de semana se completa con el partido alevín femenino que medirá, a las 10:30 horas, en el Polideportivo del Colegio Las Pedrizas, al Sporting Santo Domingo A y al Voleibol Ancares UVa. El Sporting Río Duero cadete, encargado de darle el pistoletazo de salida a una novedosa etapa, tiene como entrenador a Sergio Pascual -el colocador del Moreno Sáez de la Primera División- y está compuesto por once jugadores nacidos en 2011, que son los que estrenan este año la categoría. Los nacidos en 2010 y alguno más de primer año han quedado integrados en el Río Duero Sporting. Óscar Arnáiz (cadetes), Ismael de Miguel (infantiles), Pablo Mugarza (alevines) y Rafael Ortega (benjamines) son los máximos responsables técnicos de cada categoría.