El Río Duero Soria y el Sporting firman un acuerdo de colaboración para sus canteras masculinas

El Club Deportivo Río Duero Voleibol y el Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria firmaron este miércoles un acuerdo para establecer un marco formal de colaboración centrado en los equipos masculinos que componen sus respectivas secciones inferiores, entre las categorías benjamín y cadete.

Este acuerdo no implica la absorción institucional ni la pérdida de independencia de ninguno de los clubes y se basa en el que tanto el Río Duero como el Sporting están convencidos de que una colaboración de estas características es una vía estratégica para mejorar el desarrollo deportivo, optimizar recursos y garantizar una formación integral para los jóvenes deportistas que, en un número cada año mayor, optan por practicar el voleibol.

Bajo la denominación oficial de Río Duero Sporting, o viceversa, los conjuntos masculinos de cada una de las categorías -formados por jugadores que hasta ahora pertenecían a uno u otro club- van a participar ya en la temporada 2025-2026 -se espera que comience a mediados del próximo del mes de octubre- en los Campeonatos Regionales de Edad que promueve la Federación de Voleibol de Castilla y León y en los que se ponen en juego los billetes para cada uno de los Campeonatos de España.

También está prevista la participación de un equipo de cada categoría del novedoso Sporting Río Duero, o viceversa, en la Copa de España, una cita que la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) organiza coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad.

Una vez superada la etapa cadete, los jugadores en edad juvenil y júnior pasarán a los equipos de formación avanzada del Río Duero, desde los que las más firmes promesas siempre podrán integrarse en el conjunto que compite en la Superliga.

En el combinado sénior del Sporting -actualmente en la Primera División- está previsto que recalen quienes terminen su etapa formativa sin dar el salto al Río Duero de la máxima categoría del voleibol español. Este acuerdo se firmó en un acto en el que los presidentes de ambas instituciones (Alfredo Cabrerizo, del Río Duero, y César Gonzalo, del Sporting Santo Domingo) explicaron los pormenores ante los medios de comunicación. Previamente se había informado de las novedades a las familias de todos los jugadores ahora integrados en este nuevo proyecto.