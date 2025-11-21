El Ingenieros de Soria afronta un fin de semana clave con doble compromiso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Rugby Ingenieros de Soria afronta un fin de semana intenso con sus dos equipos sénior en acción. La actividad comenzará el sábado 22 de noviembre, cuando el conjunto femenino dispute un amistoso frente al ULE Toyota León Rugby Femenino a las 14:00 horas en el Área Deportiva de Puente Castro, en la capital leonesa.

Este encuentro servirá para seguir evaluando la evolución del grupo y el trabajo que se desarrolla en los entrenamientos, especialmente en el breakdown, los puntos de contacto en defensa y ataque y las situaciones de recuperación de balón. El equipo busca continuar afianzando su crecimiento tanto en el juego de tres cuartos como en la delantera, manteniendo las buenas sensaciones mostradas en las últimas semanas y reforzando la línea ascendente que viene marcando desde el inicio de la temporada.

Tras el compromiso del femenino, llegará el turno del sénior masculino, que afronta una cita de peso en la cuarta jornada de la Primera Regional Aragonesa. El domingo 23 de noviembre, a las 12:30 horas, el Ingenieros de Soria recibirá en el Estadio Municipal de Los Pajaritos a Ejea Rugby, un histórico del rugby aragonés que regresa esta temporada tras varios años sin competir por falta de jugadores.

El retorno de Ejea no ha pasado desapercibido. Hablamos de un club que acumuló cuatro campañas en la extinta Primera Nacional y que suma ocho títulos ligueros sénior masculinos, el último logrado en la temporada 2010-2011. Pese al parón competitivo, su vuelta ha sido firme: en su único encuentro disputado hasta ahora, se impuso con claridad a Íbero Rugby por 41-12, evidenciando la ambición con la que han regresado.

El Ingenieros llega a este duelo tras un inicio liguero especialmente exigente, habiéndose medido en las dos primeras jornadas a los conjuntos que encabezan actualmente la clasificación: Universitario de Zaragoza y Fénix Rugby. Dos derrotas previstas por la dificultad del calendario y el nivel de los rivales, pero que no han mermado el trabajo ni la confianza del equipo soriano, decidido a mostrar una mejor versión arropado por su afición.

Para este domingo, el club espera un gran ambiente en las gradas y ofrecerá caldo, café y un picoteo dulce para combatir el frío. Además, durante el descanso se celebrará un nuevo sorteo de productos de Embutidos La Hoguera, dentro de la campaña conjunta “El sabor del tercer tiempo”, que continúa teniendo una magnífica acogida entre socios, jugadores y seguidores.

Un fin de semana importante para ambas plantillas, con el objetivo común de seguir creciendo, acumulando minutos de calidad y consolidando sensaciones en una temporada que aún ofrece muchas oportunidades para avanzar