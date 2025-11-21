Oriol Castellarnau no se conforma con que el Balonmano Soria compita: "Queremos ganar"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria está apuntando, pero no acaba de disparar y su entrenador, Oriol Castellarnau, quiere que lleguen las victorias para desahogar la situación del equipo en la clasificación. El técnico no se conforma con competir porque "lo que queremos es ganar" y este sábado, desde las 18.00 horas ante Club Cisne, la apuesta es muy clara: sumar los dos puntos para dejar atrás las derrotas ante Anaitasuna y Puerto Sagunto que no acaban de dar respiro a los sorianos en la clasificación.

"Estamos cansados de competir, lo que queremos es ganar". Frase inconformista y ambiciosa de un Oriol Castellarnau que está muy contento con el trabajo de sus jugadores y que mantiene la fe de que los buenos resultados llegarán. "Queremos más y el equipo está en la línea correcta para que lleguen las victorias. Son esos pequeños detalles los que nos están costando los partidos".

Y es que el pasado sábado en la cancha de Puerto Sagunto se repitió el mal de este Balonmano Soria, que da la cara pero que acaba hincando la rodilla. "Nos faltó un poco de rotación. Los jugadores están compitiendo muy bien", señalaba el barcelonés.

Oriol Castellarnau espera dar una alegría a sus aficionados este fin de semana ganando a Cisne, un rival que llegará a la cancha del San Andrés con dos victorias seguidas que le han hecho escalar puestos en la tabla. "Saben a lo que juegan", indicaba sobre el rival de esta jornada. "Nos dejaremos la vida para ganar, pero también hay que saber que la categorías es muy complicada".

Para este encuentro ante los pontevedreses, el BM Soria seguirá sin poder contar con Sergio Sarasola debido a su sanción de cuatro partidos. "Para mí, como técnico, es una faena porque para nosotros es un jugador muy importante. Veremos si prospera el recurso del club".

Sergio Tobés

El joven central de 19 años Sergio Tobes, mejor jugador de la última jornada, acompañaba al Castellarnau en la sala de prensa y afirmaba que "somos una piña y estamos seguros de que los resultados van a llegar”.

Adaptado a la ciudad y al equipo procedente de Aranda de Duero, Tobes se refería al choque ante Cisne: "Es una final. Queremos ganar porque la afición también se lo merece". Un triunfo que cortaría una mala racha de los sorianos de tres derrotas si se cuenta el partido de la Copa del Rey.