La precipitación deja sin opciones a Club Balonmano Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria sigue sin encontrar su juego y ayer cayó ante el Fertiberia Puerto Sagunto en un encuentro en el que los errores condenaron al equipo de Oriol Castellarnau que, pese a todo, estuvo vivo hasta los últimos diez minutos, aunque casi siempre fue por detrás en el marcador.

Comenzó bien el partido Club Balonmano Soria, con una defensa 3-3 abierta que le generó muchos problemas, de inicio, a Fertiberia Puerto Sagunto y permitió a los de Oriol Castellarnau abrir pronto una brecha de tres goles que obligaba al técnico local a parar el partido cuando apenas se habían cumplido los primeros cinco minutos de juego (2-5).

Conseguía el preparador local cambiar por completo la dinámica del partido. A la salida del tiempo muerto los suyos se mostraban mucho más enchufados en ataque, consiguiendo abrir el juego a los extremos y, además, cortando los ataques del rival para firmar un parcial de 4-0 que le daba la vuelta al marcador (6-5).

Los nervios afloraban en las filas sorianas tras una doble parada del meta local, aunque Santano conseguía colocar el 6-6 en el electrónico. Sin embargo, se notaba que los sorianos no estaban a gusto en la cancha, les costaba combinar bien y llegaban muy apurados al área contraria, con todo, Fertiberia Puerto Sagunto conseguía imponer su juego y mediada la primera mitad conseguían colocarse con tres goles de renta (10-7).

Le tocaba ahora a Oriol Castellarnau parar el reloj en busca de soluciones. Pero a la vuelta los suyos encajaban de nuevo y se veían ya con cuatro goles de desventaja (11-7). Lo intentaban con todo los de Castellarnau, pero los errores propios y las paradas del meta local, junto a los rápidos contraataques del cuadro local, empeoraban mucho la situación para los sorianos, que en el minuto 19 veían como el rival colocaba el 13-7.

No conseguían los sorianos dar la vuelta a la situación, y aunque frenaban la escapada del rival, apenas conseguían reducir diferencias. Al menos hasta que apareció Vinicius, que con dos goles consecutivos conseguía acercar a los suyos hasta los tres goles a cuatro minutos del descanso (15-12). Una diferencia que aún conseguirían reducir un poco más los de Castellarnau con un último tanto de Benjamín Rodrigo (16-14).

La reacción soriana no se cortó con el descanso y a la vuelta, Delfini y Vinicius ponían el 16-16 en el luminoso, aunque dos nuevos errores sorianos permitían a los locales volver a irse de dos (18-16). Sin embargo, la defensa soriana acababa dando fruto, provocando los errores del rival y permitiendo a los de Oriol Castellarnau darle la vuelta al electrónico y colocar el 21-22 en el minuto 42.

Duraba poco la alegría. La precipitación condenó de nuevo a los sorianos, que tras dos errores consecutivos se veía de nuevo por detrás en el luminoso (26-25, minuto 49).

A partir de ahí las cosas fueron de mal en peor y un mal pase y un robo de balón de los locales lanzaban a Fertiberia Puerto Sagunto de nuevo hasta los tres goles de ventaja a falta de 8 minutos de la conclusión (29-26).

Una diferencia contra la que ya no pudieron hacer nada los sorianos, que trataron de meter una marcha más, pero cayeron en la precipitación, allanando el camino de los locales hasta el 34-29 final.