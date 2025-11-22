El Calasanz golea, el Golmayo Camaretas gana y el Uxama pierde

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz goleó 5-1 al Venta de Baños, el Golmayo Camaretas se impuso 1-0 al colista El Espinar y el Sporting Uxama cayó derrotado 4-1 en el campo del Coca en la undécima jornada de la Primera Regional de Aficionados. La participación de los equipos sorianos de la categoría la completa el San José con su visita este domingo al campo del Belorado a partir de las 16.00 horas.

Sergio Gómez por partida doble, Madrigal, Mateo y Acebes fueron los goleadores de un Calasanz que con 22 puntos se coloca tercer en la clasificación a la espera de que se complete la jornada durante el domingo.

El Golmayo Camaretas sumaba los tres puntos gracias a un gol de Osama en la recta final del partido ante El Espinar y se asienta en la zona tranquila de la clasificación.

El Sporting Uxama sigue en la zona baja de la clasificación, concretamente en la penúltima posición. Los de Adrián Medel se plantaron en tierras segovianas con la intención de sacar algo positivo, venían de empatar la anterior jornada y querían alargar la racha de sumar.

Parecía que todo empezaba sobre ruedas para los del Burgo de Osma cuando en el primer cuarto de hora se adelantaban por medio de Vasile Bodgan, saltando así la sorpresa en el Campo Municipal de Coca. Sin embargo la alegría visitante duro lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio, muy poco, ya que Adrián Alonso apenas nueve minutos después empataba para los locales, un Alonso, que ni el mismo esperaba la tarde de gloria que iba a tener.

Tras el empate el Sporting Uxama intentó calmar el partido, ya que el Coca estaba con la flecha arriba y buscaba irse por delante antes del descanso y así fue de nuevo por medio de Adrián Alonso en el minuto 38.

Tras la reanudación del encuentro en la segunda mitad, el Sporting buscó equilibrar la contienda sin embargo el factor mental de haberse dejado remontar pesaba sobre los chicos de Medel que se dejaron ir en favor del Coca y de un Adrián Alonso que tenía más hambre. Suyos fueron el segundo y el tercero en el 52´ y 80´ respectivamente que certificaron la goleada de los segovianos sobre los sorianos.