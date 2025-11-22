La remontada vikinga del Grupo Herce Soria en la cancha de San Roque (2-3)

Publicado por Área 11 Las Palmas Creado: Actualizado:

Cedió su primer punto Grupo Herce Soria en Las Palmas de Gran Canaria, aunque consiguió reaccionar tras dos primeros sets muy grises y salvó su condición de invicto. La entrada de Kalstad dio más recursos ofensivos a los sorianos y la confianza que le estaba faltando a Lindberg para echarse al equipo a la espalda y convertirse en el líder de la remontada de los suyos. Se anotaba así el tercer y cuarto set un Grupo Herce Soria que no dio opciones a su rival. Pero Bus Leader San Roque no bajó los brazos y peleó el tie-break, aunque los sorianos no perdieron los nervios y acabaron anotándose el triunfo.

Comenzaba el partido con máxima igualdad en El Batán, donde los locales se mostraban mucho más agresivos en ataque lo que les valía para no dejar abrir brecha a Grupo Herce Soria, menos errático que su rival, pero que finalmente, tras muchos minutos de intercambio de saques y alternancias en el luminoso, veía como los canarios conseguían la primera diferencia de dos puntos del partido colocando el 12-10 que obligaba a Alberto Toribio a pedir tiempo muerto. A la vuelta, conseguían los sorianos firmar un parcial de 0-2 que igualaba de nuevo el electrónico (12-12). Pero duraba poco la alegría en las filas de un conjunto visitante que no conseguía frenar el ímpetu de su rival, un Bus Leader San Roque que metía también una marcha más en defensa y conseguía elevar su renta hasta el 17-14, forzando un nuevo tiempo muerto del técnico de los sorianos. No le funcionó esta vez de manera inmediata la charla a Toribio, que veía cómo el rival ponía el 18-14.

No conseguían los sorianos cambiar la dinámica del set, y Bus Leader San Roque colocaba el 1-0 en el luminoso. No comenzaron mejor las cosas en la segunda manga. Grupo Herce Soria seguía sin encontrar la manera de frenar el ataque de su rival, que colocaba pronto el 5-2 en el electrónico. Estaban mejor los locales en todas las facetas del juego, y de poco le servían a Toribio los tiempos muertos (9-4). Probaba el técnico visitante dando entrena a Bernat Castellà, buscando recursos en ataque, pero otro punto de bloqueo de los locales ponía una máxima diferencia de 8 puntos (17-9). Lo peleó como pudo Grupo Herce Soria, pero el conjunto canario conseguía anotarse también este set y le arrebataba ya el primer punto de la temporada a Soria.

Quemaba naves Toribio, que daba entrada también a Kalstad. Mejoraba Grupo Herce Soria, que colocaba de entrada un esperanzador 0-3. Apretaban los locales en el saque y el juego se igualaba durante algunos minutos, pero apretaba los dientes el conjunto castellano que con un buen trabajo defensivo conseguía abrir una brecha de cuatro puntos a su favor y obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto (16-20). Los sorianos habían llegado al partido, una hora tarde, pero a tiempo para adjudicarse la tercera manga (17-25).

Apretaban los locales en el inicio del siguiente set, y se colocaban de nuevo por delante (5-2). Lo paraba Toribio, que conseguía que los suyos reaccionasen de la mano de Lindberg (6-7). Buscaban los locales a Ponzio para salir del atolladero, pero le costaba ahora a los canarios superar la defensa de un Grupo Herce Soria que iba abriendo brecha poco a poco (13-17). Lo intentó todo el equipo local, pero los sorianos estaban intratables ahora tanto en ataque como en defensa y conseguían forzar el quinto set (17-25).

Comenzaba el tie-break con mucha igualdad, pero Kalstad y Lindberg aparecían de nuevo para dejar atrás a los locales (7-10). Una renta que los de Toribio supieron manejar ya hasta el final.