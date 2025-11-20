Toribio destaca el rendimiento "tan alto" del Grupo Herce, pero quiere más: "Lo podemos hacer mejor"

Alberto Toribio está encantado con el trabajo de sus jugadores que han llevado al Grupo Herce al liderato de la Superliga.Mario Tejedor

Publicado por Félix Tello Soria

El Grupo Herce Soria está teniendo un arranque de temporada sobresaliente con cuatro victorias y pleno de puntos que le han aupado al liderato de la Superliga. El guión esperado para cualquier entrenador y también para un Alberto Toribio encantado con este rendimiento "tan alto" de su equipo, aunque pide más al asegurar que "todavía lo podemos hacer mejor".

El técnico celeste comparecía en la habitual rueda de prensa de los jueves y para nada quería 'lanzar las campanas al vuelo' por la extraordinaria puesta en escena del curso liguero de su equipo: "La sensación que tengo es queda mucha tela por cortar. Queda mucha temporada y mucho por hacer a todos los niveles para incrementar el rendimiento del equipo".

Toribio ensalzaba el trabajo de sus jugadores y destacaba que "la predisposición en muy buena". También ponía en valor que este rendimiento ha llegado en una plantilla con muchas caras nuevas en sus filas.

El vallisoletano se refería al margen de mejora de los celestes y expresaba que "son pequeños detalles en los que se puede crecer". Toribio concretaba alguno de ellos: "En defensa y en el saque se puede mejorar. En ataque podemos hacer jugar más a los centrales actuando más por el centro. Son pequeños detalles que a estos niveles marcan las diferencias".

El técnico se le cuestionaba si pensaba en pretemporada en ver al Grupo Herce en lo más alto de la tabla e indicaba que "no me esperaba un rendimiento tan alto tan pronto". Y es que Toribio veía un inicio de calendario exigente con partidos ante rivales como Unicaja Almería y Teruel. "No era previsible estar tan arriba, pero todavía lo podemos hacer mejor".

Todo son buenas noticias para un Grupo Herce que este sábado visita al San Roque con el objetivo de conseguir la quinta victoria y alcanzar los quince puntos. Toribio analizaba al rival y destacaba que "llega con confianza por las dos últimas victorias tras haber perdido los dos primeros encuentros de Liga". El pucelano no quiere ni ápice de confianzas en los suyos y recordaba que "el año pasado ya perdimos allí. Si queremos ganar hay que tener el mayor rendimiento posible".