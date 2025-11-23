Las Celtíberas logran la medalla de bronce en el Nacional de cross por clubes sub 23

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las Celtíberas de Soria logró el domingo en Atapuerca la medalla de bronce en el Campeonato de España de campo a través por clubes en la categoría sub 23. El club valenciano Metaesport Riba-Roja Turia, con 44 puntos, fue el club campeón por clubes, cambiando la plata de 2024 por el oro de hoy, liderado por María Valero (9ª en meta) y con Aitana Ortega, Lucía Santamaría, Rocío Campanini, Cristina Munar y Alejandra Gisbert. El L’Hospitalet Atletisme fue plata con 50 puntos, y las Celtíberas de Soria fue bronce con 73 puntos.

Bilbao Atletismo en categoría femenina y Facsa-Playas de Castellón en la masculina triunfaron nuevamente en el Campo de España de Campo a través por clubes en la categoría absoluta, en la edición celebrada en Atapuerca donde la italiana Nadia Battocletti y el keniano Mathew Kipchumba Kipsang fueron los ganadores de las dos pruebas internacionales.

En la categoría sub 23 masculina, el vallisoletano del Numantino Rubén Leonardo, que se ganó la plaza para el europeo de cross de dentro de tres semanas, fue segundo. Tercera posición para el campeón de España en Getafe, el castellonense Ciro Martín, del Facsa-Playas de Castellón. Tras Martín entraron Dismas Yeko, Jaime Migallón y Mesfin Escamilla (los tres del CA Unión Guadalajara).

Despedida de Las Celtíberas y del Numantino

Las Celtíberas y el Atletismo Numantino se despedían con unas líneas en las que expresan su satisfacción por el trabajo realizado a lo largo de estos años en favor del atletismo soriano:

"El 31 de diciembre se acabó todo el trabajo realizado. Nos vamos con la cabeza bien alta. Ya no habrá clubes de atletismo de División de Honor en Soria. Ya no habrá competiciones de la liga nacional de clubes en Soria La gran mayoría de los atletas de nivel de Soria ficharán por clubes de fuera de la provincia. Retrocedemos 20 años en el atletismo soriano. Volvemos a perder la imagen, toda la inversión en deporte en Soria se perderá cuando veamos en Teledeporte a los atletas con camisetas de clubes de otros lugares. Es lo que hay y tenemos que asumir la realidad soriana. No es hora de reprochar nada a nadie es hora de continuar trabajando por el deporte soriano en general y por el atletismo en particular.

Gracias a todos".