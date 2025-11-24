El Burgo de Osma se inicia en el arte del montaje de moscas con un curso gratuito y participativo

Algunos de los participantes en el curso de montaje de moscas.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

Los salones del Ayuntamiento de El Burgo de Osma han acogido este sábado un curso gratuito de montaje de moscas, organizado por la Asociación de Pescadores Río Abión y Ucero con el respaldo del consistorio. La actividad, abierta a todas las edades y niveles, ha reunido a numerosos vecinos en una sesión práctica y divulgativa que ha despertado gran interés entre los aficionados a la pesca y la naturaleza.

Durante dos horas, los asistentes han podido conocer de cerca las técnicas básicas de montaje, el uso de tornos y la elaboración de nudos, guiados por miembros expertos de la asociación como Israel Martínez. Se han mostrado diferentes tipos de moscas —ahogadas, emergentes, ninfas o larvas— en un ambiente cercano y participativo que ha favorecido el aprendizaje intergeneracional.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Lafuente, ha destacado el carácter abierto y social de la cita, que busca “acercar el mundo del montaje a quienes quieren iniciarse y también a quienes ya lo practican”. La jornada se enmarca en el compromiso de la entidad por difundir la cultura de la pesca y poner en valor los ríos Abión y Ucero como patrimonio natural y social de la localidad.

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro

Curso gratuito de montaje de moscas en El Burgo de Osma.Sandra Guijarro