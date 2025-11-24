Daniel Berná, lejos de la cabeza en una Campeonato de España de Profesionales marcado por la climatología adversa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná acabó en el puesto 35 en el Campeonato de España de Profesionales 2025, torneo disputado en el Mediterráneo Golf de Borriol (Castellón), una cita que estuvo marcada por la climatología adversa, en especial durante la segunda y la tercera jornadas de las cuatro que componían la prueba.

El jugador del Club de Golf Soria llegaba al Mediterráneo Golf tras su magnífico triunfo en la Final del Circuito de Madrid de Profesionales en el Golf Santander SA de Boadilla del Monte, pero lo cierto es que en Castellón no vio cumplidas sus expectativas y no logró completar ninguna de las cuatro vueltas bajo el par. Así, tras un primer día con +1, las condiciones del segundo día, con mucho viento y frío, le pasaron factura –a él y a todos sus competidores, ya que nadie se salvó de empeorar sus números–, de forma que Daniel Berná completó una vuelta 7 sobre par que ya le alejó por completo de los puestos de cabeza. El soriano acabó el torneo con otras dos vueltas por encima del par del campo (+5 y +1), para un total de 14 sobre par.

En su valoración del torneo, Berná comentaba que “el campo era muy estrecho y había que pegarle muy bien desde el tee, y la verdad es que penalicé mucho. No fue mi mejor semana desde la salida”, admitía. Tampoco ayudó el tiempo, con mucho viento, con lo que el campo su puso “bastante difícil”, lo que unido a sus problemas desde el tee y a que “tampoco pateé bien”, era lógico verse relegado al puesto 35, y eso a pesar de que con los hierros estuvo “muy bien”.

Tras el Campeonato de España de Profesionales, a Daniel Berná tan solo le restan dos citas para cerrar la temporada. La primera será la final del circuito nacional por equipos de la PGA (NIN9R Games), que se disputará en Isla Canela (Huelva) del 1 al 3 de diciembre, y la segunda, el Torneo de Navidad Dobles de Profesionales, previsto para el 15 de diciembre en El Encín y donde probablemente formará pareja con el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.

Pueden consultar los resultados del Campeonato de España de Profesionales en: https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/347