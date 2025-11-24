El CD Acuático Soriano regresa de Zamora con medallas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las nadadoras sorianas Fátima Gallardo, ex-plusmarquista nacional, medallista nacional e internacional y olímpica en Río 2016, junto con Ana Muñoz, medallista nacional, finalista internacional y perteneciente a la selección absoluta de natación y Aitziber Yagüe, medallista nacional y perteneciente a la selección nacional de yudo, volvieron a disfrutar del deporte y consiguieron varias medallas en su debut con el club soriano en Zamora. Oro, plata y bronce, respectivamente fue el botín logrado este fin de semana en Zamora en el II Trofeo Master Nadador Completo.

Después de años de esfuerzo y trabajo detrás, dieron el salto, superando miedos y sobre todo haciéndose valer de ese espíritu numantino que llevan dentro, consiguiendo sendas medallas en su debut con el club soriano en Zamora.

Escoltadas por sus compañeros Sergio Martin, Oscar Izquierdo y Leyre Martínez, la cual también se estrenó en la categoría viniendo del absoluto, lograron no solo ganar sus pruebas individuales, sino conseguir batir nuevos récords sorianos y de la comunidad de Castilla y León en sus respectivas categorías.

El CD Acuatico Soriano, estrena la temporada 2025/2026 de la mejor manera posible y con grandes resultados a la vista, ejemplo de no rendirse, luchar por los sueños y superar barreras. “Cada paso que damos, nos hace ser mejores y eso nos hace crecer” como filosofía de equipo