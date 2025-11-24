Esquí
El Centro Excursionista Soriano inaugura la temporada 2025-2026
El club celebra el viernes la tradicional fiesta que marca el inicio del curso
El CES celebra su fiesta de inauguración de la temporada el 28 de noviembre a las 20 horas en el bar Casa Manolo.
Los socios que acudan podrán disfrutar de un vino español y participar en el sorteo de diferentes viajes y premios entregados por el club para disfrutar durante la temporada.
"Como cada año, nos reencontraremos para hablar de las excursiones de esta temporada y otras novedades que están por venir".