El Centro Excursionista Soriano inaugura la temporada 2025-2026

El CES abre su temporada de esquí con una fiesta este viernes.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CES celebra su fiesta de inauguración de la temporada el 28 de noviembre a las 20 horas en el bar Casa Manolo.

Los socios que acudan podrán disfrutar de un vino español y participar en el sorteo de diferentes viajes y premios entregados por el club para disfrutar durante la temporada.

"Como cada año, nos reencontraremos para hablar de las excursiones de esta temporada y otras novedades que están por venir". Recordar que los socios que acudan podrán disfrutar de un vino español y participar en el sorteo de diferentes viajes y premios entregados por el club para disfrutar durante la temporada.