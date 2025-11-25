Golmayo Camaretas se lanza a por el liderato

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El CD Golmayo Camaretas femenino, que ocupa actualmente la segunda posición en la Liga Doble G, sólo ha perdido contra el primer clasificado, Burgos I.F.A., rival contra el que se enfrenta este próximo fin de semana. El partido se disputará el sábado, desde las 16.30 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Jessica Nieto, pichichi del equipo (11 goles en 8 encuentros) y unas de las jugadoras que está en la lucha por ser la goleadora de la liga, comenta que «lucharemos el partido al máximo, pero son ellas las que tienen la presión de ganar porque su objetivo es subir». Las de Camaretas están tranquilas con este enfrentamiento puesto que su propósito no es el ascenso, a pesar de sus grandiosos números, pero están emocionadas porque es un partido bonito de jugar. Mantienen una desventaja de tres puntos con su adversario de esta jornada.

Por otro lado, Irene Nestares, joven jugadora del equipo soriano, explica la importancia de mezclar veteranía y juventud para estar donde están. «Cada una desde su edad, aporta su granito de arena. Además, ser la mayoría de Soria y rellenar con gente de fuera, hace que, junto con lo anterior, sea un proyecto completo y duradero», apunta. El Burgos I.F.A. es claro dominador de la liga, ha realizado fichajes de jugadoras de Tercera, y ha ganado todos los encuentros con mucha solvencia. Contabiliza 82 tantos a favor, y únicamente uno en contra.

Golmayo Camaretas, a pesar de llevar pocos años en el fútbol femenino, quiere seguir apostando por el mismo para crecer de manera conjunta. Además, las jugadoras notan y agradecen el apoyo que vienen recibiendo en los partidos en los que actúan como locales. Desde la entidad remarcan que no tienen prisa por estar en una liga superior, prefieren ir forjando poco a poco la plantilla para que el proyecto sea mucho más duradero.

En el plano institucional, el club se encuentra ilusionado con la construcción del campo de fútbol en Golmayo. La 'mudanza’ a su nueva casa se podría producir durante los primeros meses del año 2026. Desde el Ayuntamiento de la localidad se esperaba haberla tenido terminada antes de Navidad, pero un ligero contratiempo con la colocación de las torretas de iluminación van a provocar un pequeño retraso. El alcalde, Benito Serrano, mantiene que lo importante es que la veintena de equipos puedan jugar en su municipio, ya que en la actualidad cuatro de ellos lo tienen que hacer en la Ciudad Deportiva, gracias al acuerdo con el CD Numancia. El campo será de hierba artificial con una inversión de unos 600.000 euros.