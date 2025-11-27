Resultados de la cantera del Club Soria Baloncesto

Uno de los partidos de la cantera del CSBHDS

1ª División Masculina:

REINO DE LEÓN (RDL) 73 - CSB INF TRANSLER 38

Nueva derrota de los sorianos, que no supieron sacar el buen juego desplegado en otros partidos.

Un partido muy pobre para un equipo que puede dar mucho más. La falta de actitud en este partido del conjunto del equipo y de aptitud para llevar a cabo lo aprendido durante los últimos meses, hizo imposible plantar cara a un rival superior físicamente, lo que decantó el resultado final a favor del equipo local.

El equipo consiguió a duras penas mantenerse hasta el descanso pero a la vuelta de los vestuarios el equipo local supo hacer mejor las cosas y tuvo más acierto debajo del aro aprovechando los numerosos errores e imprecisiones del equipo soriano tanto en defensa como en ataque.

Al equipo no le queda otra que recomponerse y volver a la senda de los buenos partidos jugados hasta ahora para seguir peleando en busca de la ansiada victoria.

2ª División Masculina:

SPB GRUPO ODRA 60 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 9

Los sorianos se enfrentaban a un partido muy difícil contra el líder en su casa lo que terminó reflejándose en el marcador.

Un muy buen primer cuarto (13 a 6) marcó el inicio en el que se vieron muchos detalles trabajados durante la temporada y se pudo ver un equipo jugando bien en su conjunto.

Del segundo cuarto en adelante el partido fue muy duro para los sorianos, marcado por una gran superioridad física de los locales lo que hizo que los sorianos se viesen sobrepasados en los rebotes y en los balances.

Pese a todo hay que quedarse con las cosas buenas que los sorianos supieron hacer en el primer cuarto y durante el resto del partido.

Sin duda fue un partido que les sirvió para aprender y mejorar contra rivales superiores.

CSB CAD. FORGASA 68 - TIZONA C 58

Partido donde pese a que la diferencia final en el luminoso no fue tan amplia, el equipo soriano estuvo siempre por arriba en el marcador.

Buen partido del CSB FORGASA con muchos aspectos positivos a resaltar del equipo y en la actitud en la cancha, sin duda una gran mejoría desde la derrota de la pasada semana.

El equipo supo aprovechar sus oportunidades y tuvo mayor acierto debajo del aro, pero aun así el partido estuvo competido y pequeñas desconexiones de los sorianos llevaron al equipo a tener que sufrir más de la cuenta hasta el pitido final.

SPV PREVENCIÖN 49 - CSB CAD. CODESIAN 86

Una victoria más de los sorianos contra un rival muy sólido que peleó hasta el final. Sin duda una victoria de peso contra este equipo que son los segundos clasificados.

El CSB CODESIAN impuso su ritmo en el ataque y también en defensa obteniendo situaciones ofensivas muy cómodas con muchos tiros liberados.

Pese a todo en el último cuarto el equipo visitante se relajó en exceso, lo que le permitió al equipo burgalés llevarse la media de puntos y también en tiros libres.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 48 - CLUB BALONCESTO PALENCIA 74

Nueva derrota del equipo soriano que en el primer cuarto había sacado su mejor versión jugando y compitiendo a un gran nivel pero que cayó en una falta de concentración inexplicable lo que les llevó a tener un parcial en contra de 16 a 0.

Después de esta situación, el equipo ya no se supo recomponer y no tuvo capacidad de remontar.

El equipo ha mejorado en la parte técnica mostrando un mejor juego y sobre todo en actitud por lo que si siguen en esta línea de trabajo previsiblemente llegará la ansiada victoria que será un gran inyección de moral para todo el conjunto.

SPB SIMETAL 72 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 44

Los sorianos jugaban en Burgos contra un duro rival superior físicamente y que supo aprovechar sus ocasiones derivadas en gran medida malas decisiones y errores del equipo visitante, así como imprecisiones debajo del aro lo que castigó quizá en exceso a los sorianos.

Minibasket Masculino Provincial:

SPB SEGURA y MAYOR 46 - CSB MIN. NOVATION 63

Buena racha la que llevan los sorianos más pequeños donde este fin de semana han sumado una nueva y trabajada victoria.

Un partido muy completo en todos los aspectos pese al mal inicio de partido donde nos hicieron un parcial importante debido principalmente a pérdidas involuntarias y una floja defensa.

Aun así el equipo visitante supo ajustar en las salidas de balón y mejorar con una mayor concentración en defensa haciendo un gran trabajo.

Durante el resto del partido, gracias a un equipo bien posicionado en defensa y con una buena pegada en salidas con balón tras la presión rival, los pequeños sorianos aprovecharon y anotaron muchas canastas fáciles.

Gran actitud del equipo que trabajan bien en los entrenamientos y demuestran en los partidos lo aprendido y practicado entre semana.

2ª División Femenina:

TIZONA 38 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 48

Primera victoria de las sorianas en un partido con muy buenos momentos pero también ciertas desconexiones que hicieron que el partido fuese tan igualado hasta el final del tercer cuarto (30 - 31).

Al comienzo del último cuarto, el equipo visitante subió la intensidad y metió una gran presión en todo el campo, así como un juego rápido. Las chicas jugaron con cabeza, lo que les permitió irse en el marcador de +14 puntos, ventaja que ya consiguieron mantener hasta el final del partido.

Importante labor la realizada por este equipo en los entrenamientos, técnica, tácticas y jugadas preparadas que se vieron reflejadas en el partido. El equipo de las sorianas demuestra cada vez más que saben jugar en ataque como un verdadero equipo lo que se traducirá sin duda en más vitorias.

ADARSA MARISTAS 76 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 69

Dura derrota en un partido desagradable y difícil.

El equipo visitante salió bien y en 5 minutos consiguieron un 9 a 18 a pesar de no haber acabado de encontrar su ritmo.

El equipo local sube líneas y embarullan el juego con una defensa al límite que transmite mucha ansiedad a las sorianas desquiciando las por momentos.

A pesar de todo, las sorianas mantienen la igualdad en el marcador con diferencias de 3 o 4 puntos pero siempre a remolque.

El equipo visitante se cargó de faltas y ya no consiguieron sacar el partido adelante.

Buen partido para aprender de él y seguir peleando y mejorando cada semana.

CSB MARTÍNEZ TRÍBEZ

Jornada de descanso

Minibasket Femenino Provincial:

BABIECA B 54 - CSB RED DE CALOR 60

El CSB Red de Calor de Soria se llevó un emocionante triunfo por 54 a 60 jugando en Burgos.

El partido estuvo marcado por la solidez defensiva de las sorianas.

En los minutos decisivos, aparte de mantener una buena intensidad de juego atrás, el equipo visitante supo jugar con mayor serenidad y encontrar los puntos necesarios para cerrar una victoria tan ajustada como merecida.