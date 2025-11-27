Toribio destaca "el carácter" del Grupo Herce para "zafarse" en partidos como el ganado a San Roque

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria levantó un partido casi imposible ante San Roque el pasado sábado y Alberto Toribio destacaba en su comparecencia de prensa "el carácter" de su equipo para "zafarse" en este tipo de situaciones cuando todo parece casi perdido. El entrenador celeste ya piensa en Cisneros La Laguna de este fin de semana, un encuentro en el que "no nos podemos guardar nada" teniendo en cuenta las exigencias del calendario de la Superliga en el mes de diciembre.

Toribio analizaba la victoria por 2-3 frente a San Roque y reconocía que en los dos primeros sets "la sensación que tuve es de que no estábamos finos ante un rival que jugó muy bien los dos parciales iniciales". El técnico ponía en valor la reacción de los suyos y dejaba claro que "el equipo demostró carácter para conseguir una victoria que me dejó muy contento".

El vallisoletano continuaba refiriéndose a esta mentalidad del Grupo Herce para compensar otras limitaciones que pueda tener la plantilla. "Somos un equipo que no va tan sobrado y que demostró que sabe zafarse en este tipo de circunstancias".

Toribio valoraba la aportación de Mikal Kalstad, que saliendo desde el banquillo en detrimento de Omar Hoyos fue muy importante en la remontada soriana. "El cambio fue circunstancial y Hoyos paga un poco los platos rotos porque estaba en la misma línea del equipo". El pucelano explicaba que el Grupo Herce no estaba cómodo y con los cambios "lo que busqué fue cambiar la dinámica". Sobre el futuro de Mikal Kalstad, un receptor de sólo 19 años, el técnico explicaba que "en él tenemos grandes esperanzas".

Habrá que ver cuáles son los planes de Toribio de cara al choque de este sábado, a partir de las 19.30 horas en Los Pajaritos, ante Cisneros La Laguna y si sigue apostando por el noruego en la rotación inicial. Respecto al rival de esta sexta jornada indicaba que "viene de ganar dos partidos y es un conjunto a tener en cuenta y que puede hacer buenas cosas esta temporada. El preparador de los sorianos destacaba los refuerzos de los tinerfeños el pasado verano, ni más ni menos que dos ex celestes como Fabián Flores y Osado. "no dejan de ser dos fichajes que llegaban del segundo clasificado de la Superliga".

Lo que dejaba claro Toribio es que ante Cisneros "no nos podemos guardar nada" de cara al exigente calendario de la Superliga que les espera en el mes de diciembre. Y es que tras el enfrentamiento de este sábado habrá dos jornadas intersemanales con media docena de partidos.