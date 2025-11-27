Golf
Enzo Jiménez, en la prueba inaugural de la Liguilla Sub 21 de Castilla y León
Entrepinos acoge la primera cita de un calendario formado por siete pruebas, la cuarta de las cuales se celebrará en el Club de Golf Soria el 28 de febrero
Enzo Jiménez, jugador alevín del Club de Golf Soria, participará este domingo, 30 de noviembre, en la prueba inaugural de la II Liguilla Sub 21 de Castilla y León, una cita que se celebrará en las instalaciones del Club de Golf Entrepinos, en Simancas (Valladolid).
La prueba estaba inicialmente programada para el 16 de noviembre, pero fue aplazada en su día como consecuencia de las malas previsiones meteorológicas. El calendario de la Liguilla Sub 21 se compone de siete torneos que tienen lugar en los campos de Entrepinos (30 de noviembre), La Valmuza (24 de enero), Villamayor (15 de febrero), Club de Golf Soria (28 de febrero), Lerma (22 de marzo), Aldeamayor (18 de abril) y León Golf (16 de mayo), todas ellos bajo la modalidad Medal Play Individual.