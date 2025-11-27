Castilla y León debuta en la Copa de Regiones UEFA con los adnamantinos Hame y Hugo Jiménez

Selección de Castilla y León que jugará la Copa de Regiones UEFA.FCYLF

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Selección de Castilla y León debuta este viernes ante Andalucía en el primer partido de la Copa de Regiones UEFA, enfrentamiento que tendrá lugar a las 12.00 horas en La Balastera de Palencia. Los adnamantinos Hame y Hugo Jiménez forman parte de la citación del combinado autonómico.

Para el seleccionador castellano y leonés, Eusebio Sacristán, también será su emocionante vuelta a los banquillos en partido oficial, tras casi seis años sin entrenar debido a la recuperación de su grave traumatismo sufrido en 2020.

Todos los encuentros serán retransmitidos por el canal de Youtube RFEF; y la clasificación recaerá en el primero del grupo, sin duda, un reto importante para Galicia, Andalucía y Castilla y León.

Partidos de la Copa Regiones UEFA.

El Ayuntamiento palentino ofrecerá una recepción a las expediciones este viernes a las 19.00 horas en el consistorio municipal.

El combinado castellano y leonés, como es habitual, realizará una actividad social en su día de descanso (sábado) visitando el Centro Penitenciario La Moraleja de Dueñas a partir de las 11,30 horas.