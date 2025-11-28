Empieza el Regional de Edad para los cuatro equipos alevines femeninos del Sporting Santo Domingo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria es, con cuatro equipos, la entidad más representada en el Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino que este domingo comienza de forma oficial en Valladolid. En la Liga Oro participan el Sporting Santo Domingo A -que ya batió por 2-0 el pasado fin de semana al Ancares de Valladolid en un duelo adelantado-, el Sporting Santo Domingo B y el Sporting Santo Domingo C. El cuarto equipo, el Sporting Santo Domingo D, compite en la Liga Plata. En total son cerca de 40 las nacidas en 2014 y 2015 con las que cuenta el club que preside César Gonzalo. El Sporting Santo Domingo A se medirá el domingo al Maristas La Inmaculada A y al VCV Colón y los rivales del Sporting Santo Domingo D serán el Venta de Baños B y el Apostolado de Valladolid.

Los otros dos equipos alevines se estrenarán ante rivales de otras provincias el 14 de diciembre, también en Valladolid, al igual que las dos escuadras de la categoría benjamín femenina. En Ávila debutarán este domingo, en sendos partidos ante el Muralla, los equipos alevines masculinos del Sporting Río Duero A y el Sporting Río Duero B. Hasta la capital abulense también se desplazarán las cadetes del Sporting Santo Domingo B, que todavía no han ganado ningún partido en la Liga Plata, los cadetes del Sporting Río Duero, quienes le plantaron cara (1-3) al Club Voleibol Palencia en su puesta de largo, y las infantiles del Hospital Latorre Sporting C, cuyo bagaje en la Liga Plata asciende a una victoria y cuatro puntos en tres partidos.

Y en Valladolid se disputarán los cinco encuentros restantes con presencia de equipos de la cantera del Sporting Santo Domingo. En la Liga Oro del Campeonato Regional Infantil Femenino, el Hospital Latorre Sporting A y el Hospital Latorre Sporting B jugarán dos partidos cada uno de ellos: uno frente al VCV Ferrari y el otro ante le VCV Castilla. Las primeras marchan líderes con tres victorias por 3-0 en su casillero particular y las segundas todavía no conocen el triunfo. Y contra el VCV Pisuerga jugarán las cadetes de la Liga Oro del Sporting Santo Domingo A, que vienen de perder (1-3) ante el Clínica Dental Rueda Ancares Uva A y son cuartas con cuatro puntos en tres jornadas. Es en los Campeonatos Regionales de Edad en los que se ponen en juego los billetes para los diferentes Campeonatos de España.