Almazán acoge este sábado la Gala Regional de Triatlón

La provincia de Soria acogerá once años después, por segunda vez, la Gala Regional de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León. En esta ocasión la cita será el sábado 29 de noviembre a las 19.15 horas en el Cine-Teatro El Calderón de Almazán, donde se darán cita los mejores deportistas absolutos de Castilla y León, así como las promesas de este deporte, y todas las entidades e instituciones que hacen de Soria, una de las grandes potencias de este deporte en la región y en nuestro país.

De esta forma, en la jornada del encendido de la navidad en la villa, Almazán toma el testigo de Ávila como sede de esta ceremonia. En ella, recibirán su reconocimiento los deportistas más destacados en pruebas internacionales, los ganadores de los rankings de Castilla y León, tanto de duatlón como de triatlón, de adultos y de menores; sin olvidar, los reconocimientos de la Liga de Clubes y el Ranking de Escuelas. También habrá un homenaje con tintes sorianos y la entrega de reconocimientos a instituciones y entidades locales.

En cuanto a los reconocimientos a los deportistas internacionales, destaca la medalla de plata de la Federación al leonés Kevin Tarek Viñuela, que este año ha debutado en World Series y que ha sumado la medalla de oro en el Europeo de Acuatlón en Pamplona, medalla de bronce en el Mundial de Triatlón Cross en Pontevedra y ha sido convocado al Mundial de Acuatlón en Pontevedra.

Especialmente emotiva será la entrega del premio a la cuellarana Marina Muñoz, deportista del Deporama Triatlón Soriano. En este caso, será la medalla de bronce por su presea de plata en el Mundial de Triatlón Cross y Acuatlón de Pontevedra, siendo convocada en el Europeo de Duatlón en Rumia (Polonia) y en el Europeo de Acuatlón en Pamplona.

Además, insignia de plata para la vallisoletana Alba Núñez, medalla de bronce en el relevo del Europeo de Triatlón Youth de Kitzbuhel (Austria); y mismo premio para otra vallisoletana, Zoila Sicilia, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Duatlón Cross Sub 23 de Pontevedra.

Cierra el capítulo internacional otra segoviana del Deporama Triatlón Soriano, como es Amanda García, insignia de bronce por su convocatoria oficial al Europeo de Triatlón Youth de Kitzbuhel (Austria).

En el capítulo soriano, Adrián Fernández, Marco Martínez, Ignacio Lahuerta, Aitana Soria y Miguel Fernández, recibirán varios reconocimientos por su buen hacer en los rankings de menores, sin olvidar a otros deportistas del club local, el Deporama Triatlón Soriano.

De hecho, el club soriano recibirá un premio por su apoyo al desarrollo de este deporte a través de la organización de la prueba de promoción del Duatlón Cross de María García. Del mismo modo, los ayuntamientos de Almazán, Langa de Duero, Navaleno y Soria, recibirán sus reconocimientos como sedes organizadoras de pruebas federadas. La Diputación Provincial de Soria, entidad que mantiene un convenio con la Federación, también tendrá un lugar de prestigio. Otras instituciones como el Caep Soria, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y la Subdelegación del Gobierno, recibirán del mismo modo su galardón por su apoyo al desarrollo de este deporte. Además, la Federación también mostrará su gratitud a la Policía Local de Almazán, Policía Local de Soria, Policía Nacional, Guardia Civil de Soria, Cruz Roja de Soria, Protección Civil de Golmayo y al doctor Miguel Ángel Molina, todos ellos, miembros imprescindibles de los entramados organizativos de las pruebas que se celebran en la provincia soriana.

Asamblea general y junta directiva

Asimismo, el mismo sábado 29 de noviembre, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Federación territorial de triatlón, para la cual ya han sido convocados los asambleístas que la componen. En este caso, se les ha citado a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda. Por la mañana, también en Almazán, la Junta Directiva federativa efectuará su reunión ordinaria