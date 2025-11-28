Pardo y Farcas representan al Círculo Amistad Numancia Billar en el Open Inauguración Trickshot Cantabria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos Iñaki Pardo y Felician Farcas, integrantes del Círculo Amistad Numancia Billar, participan este fin de semana en el Open Inauguración Trickshot Cantabria, un torneo de modalidad 9-Ball que reúne a 32 competidores en formato de eliminación doble.

El cuadro oficial sitúa a Iñaki Pardo frente a Federico Tozzi en su primer partido, programado para las 10:30 horas, mientras que Felician Farcas debutará a las 11:15 horas ante Patricio Suárez, dentro del Match 13.

Ambos llegan a Cantabria en un momento destacado. Pardo compite después de firmar un notable puesto en el Torneo TecnoPool de Vitoria, una de las citas relevantes del circuito. Farcas, por su parte, acude tras conseguir el subcampeonato en la tercera prueba de AJAPOOL, consolidando su progresión esta temporada.

La competición establece enfrentamientos Race to 7 en la ronda de ganadores y Race to 5 en la vía de repesca, con saque alterno y la aplicación de la regla de las tres bolas. El torneo se celebra los días 29 y 30 de noviembre, con seguimiento completo disponible en su plataforma digital oficial.