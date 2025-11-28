El Ingenieros de Soria afronta un intenso fin de semana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Rugby Ingenieros de Soria vivirá este sábado 29 de noviembre una jornada completa de actividad en Zaragoza, donde coincidirán la segunda jornada de escuelas de la temporada y los partidos de los equipos sénior femenino y masculino.

La mañana comenzará con la participación de los chicos y chicas de la Escuela Trebia de Rugby en una nueva concentración formativa a partir de las 10:00 en Tarazona. La cantera soriana llega a esta cita con la motivación de seguir aprendiendo y disfrutando del juego, en una jornada que permitirá comprobar la evolución del trabajo que se desarrolla semanalmente en los entrenamientos. Para la escuela, este encuentro supone una nueva oportunidad para ganar experiencia, reforzar fundamentos y seguir creciendo dentro del ambiente de convivencia que caracteriza estas concentraciones.

Ya por la tarde en la capital maña, llegará el turno de los equipos sénior. A las 17:30, el conjunto femenino se enfrentará a Íbero Rugby en un duelo entre dos equipos que todavía no han estrenado su casillero de victorias en la presente campaña. Tras el amistoso disputado en León la pasada semana, en el que destacaron claramente en la segunda mitad, las sorianas buscarán trasladar esas buenas sensaciones al partido oficial y firmar una actuación sólida ante un rival que acostumbra a plantear encuentros igualados.

El cierre de la jornada llegará a las 19:00 con el encuentro del sénior masculino, también frente a Íbero Rugby. El Ingenieros afronta este choque con la intención de recuperar sensaciones tras la ajustada derrota sufrida ante Ejea, que dejó un sabor agridulce pese al bonus defensivo sumado. Este partido se presenta como una cita de gran importancia para mantener vivas las opciones de pelear por los puestos de playoff, ante un rival que suele exigir un alto nivel de concentración y que compite con intensidad. Pese a algunas bajas significativas, el equipo soriano afronta el desplazamiento con determinación y con el objetivo de firmar un encuentro serio que le permita seguir avanzando en la clasificación.