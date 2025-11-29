El Grupo Herce Soria apaliza a Cisneros (3-0)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria suma y sigue al conseguir otra victoria esta temporada que le permite continuar en lo más alto de la Superliga. En esta ocasión el equipo damnificado fue el Cisneros La Laguna de Tenerife, que en Los Pajaritos hincaba la rodilla por 3-0 para poner fin a una racha de dos triunfos seguidos con los que llegaba a la capital soriana.

El equipo de Alberto Toribio fue mejor que el canario en una nueva demostración de que este campaña puede mejorar el sobresaliente rendimiento de las anteriores. El Grupo Herce se mantiene invicto en lo que va de curso y ha convertido el pabellón de Los Pajaritos en un auténtico fortín e inexpugnable para los conjuntos que lo visitan.

Casi sin tiempo para saborear esta victoria, el Grupo Herce se tiene que poner a pensar en el próximo compromiso liguero que tendrá lugar este miércoles a partir de las 20 horas. El rival en esta séptima jornada será CV Manacor. Sorianos y baleares se presentan esta temporada, como también fue la pasada, como la alternativa al poderío impuesto por Guaguas Las Palmas en el voleibol nacional.

El mes de diciembre se presenta apasionante para un Grupo Herce que el domingo día 7 tendrá que visita la siempre complicada cancha de Melilla. Benidorm visitará Los Pajaritos el segundo sábado de diciembre y antes de que acabe el año los sorianos tendrán otros dos rivales de cuidado como son Valencia y el propio Guaguas.