El Club Tenis de Mesa Soriano logra la victoria en Segovia

Victoria importante fuera de casa para el CTM CAEP Soriano en su visita a Segovia, donde se midió al Seghos Espirdo en una jornada importante para seguir en la pelea por el ascenso.

El equipo brilló en los momentos clave: Lucas y Jorge consiguieron dos victorias cada uno, demostrando gran solidez en la mesa, mientras que Javier, pese a su esfuerzo, no pudo sumar puntos esta vez.

El conjunto soriano regresa con buenas sensaciones y la confianza de seguir creciendo en la competición. Una victoria que refuerza el trabajo del equipo y deja claro que el camino es el correcto.