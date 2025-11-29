Tenis de mesa
El Club Tenis de Mesa Soriano logra la victoria en Segovia
El objetivo de los sorianos es seguir peleando por el ascenso
Victoria importante fuera de casa para el CTM CAEP Soriano en su visita a Segovia, donde se midió al Seghos Espirdo en una jornada importante para seguir en la pelea por el ascenso.
El equipo brilló en los momentos clave: Lucas y Jorge consiguieron dos victorias cada uno, demostrando gran solidez en la mesa, mientras que Javier, pese a su esfuerzo, no pudo sumar puntos esta vez.
El conjunto soriano regresa con buenas sensaciones y la confianza de seguir creciendo en la competición. Una victoria que refuerza el trabajo del equipo y deja claro que el camino es el correcto.