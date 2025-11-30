Jordán Lázaro y Elisabeth Giaquinta ganan la IX Carrera Popular Cerco a Numancia

Salida de la prueba absoluta de la novena edición de la carrera Cerco a Numancia.Montesegurofoto

Jordán Lázaro y Elisabeth Giaquinta fueron los más rápidos en la IX edición de la Carrera Popular Cerco a Numancia, que se disputaba en la matinal del domingo en Garray con la participación de 341 deportistas y con las bajas temperaturas como protagonistas. Team Destroyer fue el club organizador y contó con la colaboración de la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Garray.

En la carrera absoluta masculina el vencedor fue Jordán Lázaro, que con un tiempo de 16.11 fue el primero en completar los cinco kilómetros de recorrido. Jaime Arizmendi sería segundo con un crono de 16.36 y la tercera plaza del podio la ocupaba Santiago Gilabert con un registro de 16.48.

Jordán Lázaro en un momento del recorrido.Montesegurofoto

Entre las féminas, la más destacada fue Elisabeth Giaquinta con un tiempo de 20.25 para recorres los 5.000 metros. Sara Alcázar fue segunda con 20.53 y tercera sería María Gómez con un registro de 21.11.

Elisabeth Giaquinta fue la ganadora entre las féminas.Montesegurofoto

Desde la organización se quiso mandar el agradecimiento a los voluntarios que han trabajado desinteresadamente para la organización de este Cerco a Numancia 2025. Una edición que volvió a tener carácter solidario ya que un euro de cada inscripción tuvo a Autismo Soria como destinatario.

A lo largo de la mañana garreña también tuvieron protagonismo las categorías inferiores con las diferentes carreras y distancias. Fue el aperitivo a cita de los absolutos a partir de las 12.45 horas.